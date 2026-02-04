自由電子報
T17、18專案設定地上權「50+20」年 權利金審定將與輝達議價

2026/02/04 17:24

台北市副市長李四川表示，T1718專案設定地上權給輝達計畫書已經區段徵收委員會審定，將由業務單位與輝達議價。（資料照，記者田裕華攝）台北市副市長李四川表示，T1718專案設定地上權給輝達計畫書已經區段徵收委員會審定，將由業務單位與輝達議價。（資料照，記者田裕華攝）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府區段徵收市地重劃委員會今（4）日下午召開會議，審議輝達（NVIDIA）進駐北士科T17、18案專案設定地上權案及權利金，歷時約一個多小時結束；會議主席、台北市副市長李四川表示，地上權年限原則是50年再加20年，至於權利金還不能對外公開，需要由業務單位與輝達進行議價。

台北市都委會上週通過T17、T18基地合併為T1718基地，蔣萬安日前受訪表示，希望在10日至15日簽訂地上權契約。市府區段徵收及市地重劃委員會今天召開會議，審議T1718專案設定地上權給輝達的計畫書及權利金，歷時約1個多小時。

李四川會後受訪指出，輝達進入T1718基地，兩基地合併完成後，就要訂定權利金的金額。權利金包含地價、跟新壽合意解約的金額，經過地價的評議委員會，金額仍是秘密不能公開，會交由業務單位與輝達進行議價，議價完成就會簽約，完成最後一哩路。若議價順利，就會在過年前、14日前簽約。地上權年限會以50年，可再延長20年為原則。

