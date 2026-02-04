自由電子報
「減免服務費」 聯卡中心5大策略加速拓展非都會區特約商店

2026/02/04 17:08

聯卡中心董事長桂先農指出，相較於都會區逐漸成熟的信用卡支付環境，非都會區仍有極大的發展空間。（業者提供）聯卡中心董事長桂先農指出，相較於都會區逐漸成熟的信用卡支付環境，非都會區仍有極大的發展空間。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕根據聯卡中心（NCCC）大數據平台分析，非都會區居民超過87%的刷卡消費在外縣市完成，為縮減城鄉支付差距，聯卡中心董事長桂先農指出，聯卡中心將彈性調整商家導入門檻，針對新簽約商家給予一定期間服務費減免，積極布局非都會區的信用卡特約商店，達成「一卡走全臺、一卡走天下」的願景。

聯卡中心董事長桂先農指出，相較於都會區逐漸成熟的信用卡支付環境，非都會區仍有極大的發展空間。聯卡中心分析「六都」與「非六都」刷卡環境的差異，主要在於商業結構與客群型態。六都商圈以連鎖品牌與中大型法人商戶為主，門市密集、人流穩定，刷卡支付是標準配備；非六都商家多為小型經營或家族式型態，單店交易量有限，難以直接複製六都的市場經驗。

為了拓展非六都的刷卡據點，聯卡中心採取5大策略，首先，從「連鎖品牌」著手，優先爭取連鎖品牌進駐非都會區作為示範場域，利用品牌案例降低在地小店的陌生感與門檻，並針對非都會區常見的經濟型態，研擬開放市集、行動攤車、產銷合作社小農等「自然人」身分，申辦成為特約商店，擴大支付場景。

其次，則是降低特約商店的成本， 針對小型商家最在意的經營成本問題，給予手續費優惠，例如新簽約商家，提供一定期間內的服務費減免，增加商家加入意願，並考量非都會區單店交易量有限，彈性調整導入標準，並非直接複製六都的市場經驗。

此外，聯卡中心也善用既有特約商店資源，透過經驗分享與轉介機制，回饋在地商家；鼓勵轉介促成正向擴散，強化與非六都縣市政府的合作，並結合銀行及國際卡組織等外部資源，共同擴大推動能量。

聯卡中心自2023年起，正式將「非都會區信用卡受理特約商店家數」納入年度重點推動項目。其中非六都商店為非都會區大宗，統計近3年，每年新增特約商店均超過2,500家，3年累計新增家數已逾7,800家；交易表現方面，2025年交易筆數較2022年成長46.57%，期間年複合成長率達13.59%。

