洛克威爾看好台商赴美投資新商機 雙引擎推升今年業績強勁

台灣洛克威爾團隊，左4為洛克威爾自動化台灣區總經理譚世宏。（業者提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕受惠全球供應鏈重組，半導體及其供應鏈、醫藥等產業蓬勃發展，美商台灣洛克威爾自動化去年業績在亞太地區最為亮眼，有高雙位數成長，台灣區總經理譚世宏表示，對今年業績仍樂觀看待，尤其不少台商赴美投資更成一波新商機。

譚世宏指出，台灣業務離不開半導體產業，仍是成長最火爆產業之一，包括特殊化工在內，半導體及其供應鏈業績穩定成長；另一塊則是進軍生技製藥產業，提供製程解決方案、數位化整合與環境管理等，近兩、三年就可貢獻業績。

請繼續往下閱讀...

譚世宏分享，生技醫藥是美國總公司強項，但在台灣鮮少有相關客戶，但疫情過後加上政策影響，不論是本土或美商藥廠都有擴廠，接下不少相關訂單。至於大型化AIDC資料中心雖在台暫告一段落，但中小型AIDC增建不斷，將聚焦在台資料中心全廠水電供應規劃，並同時透過標準化模組設計架構的電力管理解決方案，推動自電力系統的升級，於確保合規與安全的同時，建立穩健的能源利用基礎，同時也尋求出海市場，還有一定的支撐動能。

另外近期台美關稅底定，不少台商赴美投資，而洛克威爾總部就在美國，在美市佔率約7到8成，台灣洛克威爾本身就協助半導體龍頭供應商在美設廠，也接觸到更多大廠洽詢。

洛克威爾自動化綜覽全球製造業發展現況，提出五大自主化發展階段，在對於AI發展應用，譚世宏也分享成功鋼鐵廠爐渣應用案例，透過AI找出溫度、爐渣磨粒大小等最佳組合，成功替某鋼鐵廠節能20%，成效遠超出預期。

台灣洛克威爾去年業績成長強勁，有高雙位數成長，今年在半導體、醫藥產業熱絡發展下，加上全球供應鏈重組效應，業績可望優於去年。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法