ACpay今年拚轉盈 Q2送件申請上櫃

ACpay今年加速成長。圖右二為董事長陳彥甫。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕興櫃第三方支付廠商交流資服ACpay（6984）董事長陳彥甫今日表示，交流資服在併購中保投資旗下POS機後、客戶大增，並攜手台新新光金子公司普匯金融（inFlux）拓展健身房、補教業領域客戶，看今年營收有望成長三成、力拼翻倍，獲利也有望轉虧為盈。

陳彥甫也表示，交流資服計畫在今年第二季申請上櫃，最快將於下半年掛牌。他也指出，去年交流資服虧損主因是主要客戶調整所致，不過今年在新業務、新產品拓展下，有望達到突破性成長。

請繼續往下閱讀...

交流資服的核心業務為金流代收與線下POS業務、其電商服務也在持續。目前已陸續取得大型、新型無人商店通路客戶，並在去年（2025）以4000萬元收購中保POS機業務，加速拓展實體通路與商戶，目前客戶數已達1300家、增長約5至6成。

陳彥甫也說，交流資服也與香港餐飲服務與資訊平台OpenRice合作，瞄準台灣餐飲業的行銷、訂位、履約擔保票券（餐券）等整合服務需求，未來將針對高端餐飲業推出服務，最快3月上線。

此外，因近年台灣連鎖健身產業時有無預警倒閉、使消費者權益受損的事件，政府規定健身房業者需有信託擔保，才能提供預售課程等延遲性，對中小微店家的財務壓力沈重，交流資服也攜手普匯金融推出相應解決方案，看今年會成長快速，有望佔整體營收的20%至30%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法