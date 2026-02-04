聯合再生能源攜手喬福集團 打造泰國3.7MW屋頂光電案場

聯合再生能源執行長張為策（左）與喬福集團營運長郭宏志（右）代表簽約。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕聯合再生能源（3576）今（4）日與台灣製造大廠喬福集團共同宣布，擬於喬福集團旗下配線器材事業部華偉實業（品牌：Giantlok 捷諾克）泰國廠區，啟動3.7MW的屋頂型太陽光電案場的建置計畫，預計完工後將為該廠區提供穩定的環保電力，不僅大幅降低營運碳排放，更助攻喬福集團符合國際客戶日益嚴格的ESG規範，展現台灣企業攜手拓展新南向市場、相互提升競爭力的戰略結盟。

喬福集團今年創立五十週年，以泡綿、配線器材與材料科技三大核心事業體，其中，配線器材事業部以「Giantlok 捷諾克」品牌行銷全球，定位為「特殊束帶專家」，近年精準切入半導體、AI 運算中心（機房）、EV電動車以及太陽能光電等高附加價值領域，在台、泰國、印度、韓國、中國等市場皆具在地團隊即時服務與供應能力。

聯合再生能源執行長張為策則指出，此次合作的意義不只是建置光電案場，更是協助台灣企業在全球規範日趨嚴苛的永續供應鏈中深化競爭力，希望透過再生能源導入，讓台灣品牌在國際市場的表現更加亮眼，打下搶進國際綠色供應鏈的強勁基礎。

