日本眾議院選舉在即 法人看日本多重資產基金掌握選後投資契機

〔記者張慧雯／台北報導〕日本即將於2月8日舉行的眾議院選舉成近期市場高度關注焦點。聯邦日本多重資產基金投資顧問Nissay資產管理認為，日本經濟已走出長達三十年的通縮陰霾，成長動能回溫，再加上高市早苗個人支持度更高達七成，市場普遍預期執政黨有機會取得過半席次，選後政局穩定有助於高市早苗政策的延續與改革推動，應該可推升日股持續走高，投資人可透過日本多重資產基金掌握選後投資契機。

Nissay資產管理表示，從總體經濟面觀察，日本景氣數據呈現「趨穩但結構分化」的特徵，同時，去年12月工業生產優於市場預期，顯示製造業調整已逐步接近尾聲，雖然生產用機械（含半導體設備）短期轉弱，但經產省預估1月可望回到月增，反映景氣循環仍具韌性，就業市場方面，12月失業率維持在2.6%的歷史低檔，就業與受雇人數連續3年以上年增，且正式職員增加、非正式職員減少，顯示企業在留才與加薪壓力下，僱用結構持續改善。

聯邦投信分析，在通膨溫和、實質薪資逐步修復、經濟成長回到正軌的背景下，日本正進入「低失業、溫和通膨、可控升息」的新均衡階段，有利中長期投資布局，建議投資人可以透過日本多重資產基金參與選後日本投資契機，有助於平衡報酬與波動。

聯邦投信表示，「聯邦日本收益成長多重資產基金」以日本股票為配置核心，並搭配債券與 REITs等收益型資產，依市場環境彈性調整比重，在掌握企業成長機會的同時，強化收益來源與風險管理。

