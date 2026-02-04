麻吉大哥高槓桿玩幣又翻車 新投入790萬資金被清算到剩182萬

「麻吉大哥」黃立成高槓桿玩幣大翻車。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美籍台裔男歌手、L.A. Boyz 成員「麻吉大哥」黃立成玩加密貨幣大翻車！根據鏈上分析團隊Lookonchain監測數據顯示，黃立成今（4日）稍早已被清算10次，近日新存入的25萬枚USDC（約新台幣790萬元）資金，現在虧到只剩下5.77萬枚USDC（約新台幣182萬元）。

近來加密貨幣市場受到宏觀經濟不確定性、資金流向變化，以及市場情緒快速反轉等多重因素影響，價格走勢劇烈震盪。根據監測數據顯示，黃立成的加密帳戶本週一（2日）晚間因高槓桿操作遭到強制平倉，帳戶資金幾乎被清空。不過，黃立成並未因此退場，而是加碼存入25萬枚USDC，並持續以高槓桿策略做多以太幣和HYPE幣。

未料，3日加密市場又出現震盪，比特幣3日盤中一度跌破7.3萬美元（約新台幣230.87萬元）大關，觸及近16個月以來的最低價格；以太幣也同步下跌，盤中也一度跌破2150美元（約新台幣6.8萬元），最低觸及2118.84美元（約新台幣6.7萬元）。

鏈上分析團隊Lookonchain稍早在X發文指出，清算之王，麻吉大哥已經被清算10次了！他前一天剛存入的25萬USDC現在只剩下5.77萬USDC，並稱黃立成存入資金，加倍做多，被清算，如此循環往復，永無止境。

消息一出，引發網友討論，有網友表示「不知道我們正處於熊市嗎？為什麼他還在不斷建立多頭部位？」、「麻吉大哥試圖打破空投世界紀錄。可惜的是，他恐怕無法彌補在追逐過程中的損失。」、「麻吉大哥是不是跟誰比拚清算？」、「應該把他的用戶名改成 MachiDumbBrother」、「這哥們兒得休息一段時間再交易，不然他會賠得血本無歸」、「兄弟，把那5.77萬USDC給我，我幫你翻10倍！」、「存款、放血、重複，這是市場最喜歡的捐贈者」等。

