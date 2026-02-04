英特爾聘任「神秘」首席架構師 陳立武承認費了「一番功夫」！力拚輝達和超微

英特爾執行長陳立武週二（3日）表示，公司已聘請一位新的首席架構師，開始著手研發圖形處理單元（GPU）。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕綜合外媒報導，英特爾正式進軍圖形處理器（GPU）大戰，而且毫不手軟。執行長陳立武週二（3日）表示，公司已聘請一位新的首席架構師，開始著手研發GPU。

陳立武沒有透露首席架構師姓名，但承認費了「一番功夫」才說服那個人加入。他說：「我剛剛聘請了首席GPU架構師，他非常優秀。我很高興他能加入我的團隊」。

路透指出，高通高管埃里克·德默斯（Eric Demmers ）上個月跳槽去了英特爾，這一消息最初由行業出版物CRN報導，後來德莫斯本人也在LinkedIn上證實了此事。

陳立武在思科人工智慧高峰會期間接受路透採訪時表示，GPU計畫將瞄準資料中心，輝達近年來在該領域建立龐大的業務，而德默斯將向英特爾資料中心晶片負責人凱沃爾克凱奇奇安（ Kevork Kechichian）匯報工作。

cryptopolitan報導指出，輝達和超微已經在GPU領域佔據主導地位，它們的晶片為從大型語言模型到最大的AI數據中心等各種應用提供動力。

隨著越來越多的公司競相建構人工智慧基礎設施，對GPU的需求爆炸性成長。英特爾也想從中分一杯羹，終於開始採取行動了。但時機並不好。英特爾近幾年發展並不順利。在人工智慧晶片競賽中，其他公司一路高歌猛進，而英特爾卻落後。

儘管英特爾最新季度業績超出預期，但投資者關注的焦點是其他問題，例如生產延誤和缺乏關鍵代工廠客戶。

英特爾的代工部門本應為外部客戶生產晶片，但目前卻主要生產自家晶片。這並非華爾街想聽到的消息。

去年，美國政府、軟銀甚至輝達都向英特爾注資，押注其復甦。而英特爾也確實取得了一些進展。大和資本市場剛剛將英特爾的目標股價從41美元上調至50美元。

MarketBeat的數據顯示，平均目標價為45.76美元，但分析師總體上仍建議「減持」。

同時，納斯達克公佈了來自Fintel的數據，顯示平均一年目標價為46.77美元，較1月11日的預期上漲22.1%。但並非所有人都認同這個觀點。伯恩斯坦的Stacy A. Rasgon維持了對該公司「中性」的評級，並將目標價下調至36美元。

此外，英特爾也正積極進軍新型記憶體技術領域。 2月2日，總部位於東京的軟銀旗下公司SAIMEMORY宣布與英特爾簽署協議，共同開發「Z字形記憶體」。這是一種新型晶片，旨在提升人工智慧推理的效能，而推理正是模型在實際生產環境中運作的關鍵環節。

這些晶片需要快速傳輸大量數據，同時也要降低功耗並提高容量。計劃於2028年3月開始原型製作，並可能在2029財年實現商業化銷售。

同時，陳立武並沒有忽略更大的問題，即記憶體晶片短缺。他在思科人工智慧高峰會上表示，人工智慧資料中心的需求加劇了這個問題。

記憶體供應不足，導致製造商不斷提高價格。 陳立武稱人工智慧是記憶體最大的挑戰，並表示預計，到2028年之前情況都不會有所緩解。

