台積電在內！外媒點名3檔「被低估」科技股 多頭行情才正要開始

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》報導，即使在炙手可熱的科技股領域，市場上仍然存在估值誘人的便宜好股，其中也包括幾檔頂級的人工智慧（AI）概念股。以下是被認為「已準備好展開多頭行情」的3檔股票。

1.輝達（NVIDIA）

分析師指出，談到「便宜股」，輝達通常不會第一個被點名，但其實有充分理由認為，輝達目前的估值並不昂貴。根據分析師對2026年的共識預估，輝達的預期本益比（Forward P/E）約為25倍，預期本益成長比（PEG）甚至低於0.7。對一家仍處於高速成長階段的公司來說，這樣的估值可說相當划算。

輝達已牢牢站穩AI基礎建設龍頭地位，其圖形處理器（GPU）是目前AI運算的核心晶片；再加上CUDA軟體平台與完整的網路產品線，形成難以撼動的護城河。隨著資料中心基礎建設支出在未來幾年持續快速成長，輝達仍是一檔值得布局的便宜科技股。

2.台積電（TSMC）

儘管台積電幾乎壟斷了高階GPU等先進晶片的代工能力，其股價的預期本益比僅約23倍，PEG同樣低於0.7。目前台積電正與客戶密切合作，積極擴充產能，以滿足AI晶片強勁需求。作為唯一能在大規模生產中維持極低瑕疵率的晶圓代工廠，台積電已取得強大的定價能力，並持續推升毛利率。台積電預期，其AI相關營收在2029年前，年成長率將超過50%，使其成為兼具成長性與估值優勢的「便宜成長股」。

3.Meta Platforms（META）

Meta Platforms（META）同樣被視為估值被低估的科技成長股。根據2026年分析師預估，其預期本益比約24倍，PEG低於0.9。Meta在去年第四季營收年增24%，並預測第一季營收成長將進一步加速。Meta的成長動能來自其AI策略。AI不僅優化推薦演算法，吸引更多用戶並延長停留時間，同時也幫助廣告主更精準鎖定受眾、提高轉換率，進而推升廣告價格。此外，Meta才剛開始在WhatsApp與新興社群平台Threads投放廣告，未來仍有龐大的成長空間。

