黃金價值的終極風險 ! 分析師曝「1情況」金價恐暴跌99.9％

分析師指出，黃金價格的最大變數，竟藏在實驗室裡。

〔財經頻道／綜合報導〕市場傳出，現今的粒子加速器，已能在實驗室中產生極微量的黃金，而部分研究甚至開始探索「原子轉換」的可能性，理論上可將汞轉化為黃金。BCA Research指出，這項技術若被規模化應用，未來黃金價格甚至可能暴跌99.9%。

BCA Research全球研究主管Peter Berezin最新發給投資人的研究報告中描繪了一個極端、但在理論上成立的長期情境：「黃金可能幾乎喪失其全部價值」。科技持續進步，運用技術將黃金「製造」出來，將成為市場無法忽視的問題，也是長期、具顛覆性的最大風險。

Peter Berezin表示，這一波黃金漲勢來自於市場對「貨幣貶值」的合理憂慮，包括美國政府赤字擴大、債務負擔加重，以及外國投資人持有大量美元資產，使美元在資產配置上逐漸變得脆弱。但橫跨貴金屬與工業金屬的黃金大漲行情，已愈來愈顯露出投機過熱的跡象，價格「漲得太快、也走得太遠」。

與此同時，各國央行仍持續增持黃金。Berezin指出，雖然實際購買的實體黃金數量有所下降，但以美元計價的購買金額卻持續上升，反映價格本身推動了總值成長。他提醒，關鍵的通膨指標並未完全印證「貨幣貶值」的敘事，長期通膨預期仍相對穩定，而常被視為「數位黃金」的比特幣，在這一波行情中幾乎沒有參與。

此外，美國總統川普於上週提名準Fed主席華許（Kevin Warsh），也被認為對金價構成下行壓力。Berezin回顧，華許曾在2010年強烈反對量化寬鬆政策，當時正是上一次黃金牛市最熾熱的時期。

對於科技已能製造出黃金的傳言；Berezin指出，當今的粒子對撞機，已能在實驗條件下生成極微量的黃金，部分研究正聚焦於「原子轉換」技術。理論上，黃金唯一穩定的同位素是金-197，其原子核結構與汞-198極為相近，只多了一個質子，若以中子轟擊汞原子，經由一種稱為「正β衰變」的過程，汞在理論上可轉化為黃金。

Berezin強調，這項技術距離商業化仍極為遙遠，但未來在AI 加速科研進展的未來，有必要思考：如果鍊金術真的成為可能，人們該如何為黃金定價。

據報導，倘若黃金能被大規模以科技製造，根據經濟理論，其價值將趨近於零，因為黃金本身不產生收益，其價格完全建立在「稀缺性」與「最終價值」之上。一旦這個最終價值崩塌，金價理論上也將隨之接近零。

目前BCA仍在其投資組合中維持黃金多頭部位，但若黃金價格進一步走強，可能考慮部分獲利了結。

