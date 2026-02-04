招牌烤雞出包被起訴！好市多悄悄將「不含防腐劑」聲明刪除。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）廣受歡迎的招牌烤雞，日前遭兩名加州購物者提起集體訴訟，指控虛假宣傳其烤雞「不含防腐劑」，正當面臨訴訟之際，好市多已先悄悄從其門市和網路商店的標籤上刪除了「不含防腐劑」的聲明。

《洛杉磯時報》報導，兩名加州顧客表示，Costco 透過醒目地宣傳其烤雞不含防腐劑，同時在配料表中用小字悄悄列出磷酸鈉和卡拉膠兩種添加的防腐劑，從而誤導了全國的顧客。

根據提交給加州南區法院的訴狀，好市多通過虛假宣傳其 Kirkland Signature 調味烤雞「不含防腐劑」，系統性地欺騙消費者，涉案金額高達數千萬美元，甚至可能達到數億美元。

磷酸鈉和卡拉膠是常見的食品添加物。磷酸鈉用於加工食品中保水增味，而卡拉膠則用於增稠和穩定肉類等產品。

研究表明，過量攝取磷酸鈉會增加腎臟負擔和心血管疾病風險，而過量攝取角叉菜膠則會導致消化道發炎和腸道刺激。然而，美國食品藥物管理局（FDA）表示，在核准的劑量範圍內，這兩種物質都是安全的。

正當面臨集體訴訟的抨擊之際，在好市多給《今日美國》的1份聲明中表示，為了“保持我們烤雞標籤和倉庫/在線展示中的標牌的一致性”，它已在商店和網上刪除了「不含防腐劑」的聲明。

