新竹縣115年房屋稅籍清查2月開跑 房屋增改建未申報恐補稅受罰

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府稅務局表示，115年度房屋稅籍清查作業自2月1日起正式啟動，預計持續至11月底。此次清查是為了維護租稅公平，確保房屋稅籍健全與資料正確，也將針對房屋新建、增建、改建、使用情形變更與減免稅適用等項目全面執行。

稅務局指出，新竹縣房屋稅違章類型以農業區房屋增改建、工廠增改建及不符合營業用減半房屋、農業用免稅房屋改做其他使用等為大宗，民眾或廠商有房屋增改建或用途變更的情形卻未向地方稅務局申報，導致房屋稅籍資料與實際情形不符，如被查獲時將依規定補稅處罰。

稅務局提醒，房屋如有新建、增建或改建，應於建造完成後30日內主動向稅務局或竹東分局申報。至於房屋使用情形變更，若造成稅額增加，納稅義務人需於次期房屋稅開徵前40日內申報；若稅額減少，則應於每期開徵前40日內提出，逾期申報者將自申報次期起適用新稅額。

為避免不肖人士冒用公務名義，稅務局表示，所有清查人員到場訪查時都會配戴識別證，民眾如遇清查作業請放心配合。若因作業造成不便，也請民眾多加體諒。另清查所引發的改課情形，稅務局都會以公文方式通知。

民眾如有房屋稅相關問題，可至新竹縣政府稅務局官網查詢，或撥打電話洽詢，竹北總局：（03） 5518141 分機 710–715、720–725；竹東分局：（03） 5969663 分機 210、213–215 。

