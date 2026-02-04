巴拿馬運河港口經營權遭撤 香港長和集團跳腳發聲明：將提仲裁

巴拿馬最高法院上月29日判決，授權香港長江和記實業公司（長和）子公司「巴拿馬港口公司」（PPC），營運巴拿馬運河兩端的兩個港口違憲。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕巴拿馬最高法院上月29日判決，授權香港長江和記實業公司（長和）子公司「巴拿馬港口公司」（PPC），營運巴拿馬運河兩端的兩個港口違憲，營運權將由丹麥航運巨頭馬士基集團暫時管理；對此，長和今（4日）發布公告稱，董事會對巴拿馬的裁定及相應行動表示強烈反對，並稱會積極對巴拿馬進行仲裁。

針對巴拿馬收回運河營運權，長和今在官網發布公告稱，巴拿馬最高法院所宣布的決定，以及巴拿馬政府就「巴拿馬港口公司」於該兩個港口之碼頭營運所採取的相應行動，與相關法律框架，以及批准該特許經營合約之法律並不一致。

「巴拿馬港口公司」在3日已展開並將根據適用特許經營合約及國際商會之仲裁規則，積極果斷對巴拿馬進行仲裁。

長和在公告強調，董事會對巴拿馬的裁定及相應行動表示強烈反對，會繼續諮詢其法律顧問，並保留一切權利，包括就有關事宜訴諸進一步國內及國際法律程序。

「巴拿馬港口公司」自1997年起獲巴拿馬港口的營運合約，並於2021年於上一屆巴拿馬政府執政期間獲續約，為期25年。

不過上月巴拿馬最高法院判決，巴拿馬政府與PPC簽署的開發、建設、營運、管理巴拿馬運河巴爾博亞港（Balboa，位於太平洋岸）與克里斯托瓦爾港（Cristobal，位於大西洋岸）的特許合約違憲，裁決書稱，相關合約存在「過度偏袒」長和的條款。

