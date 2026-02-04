焦點股》萬旭：AI加低軌題材發燒 猛攻漲停

萬旭攜手母公司萬泰科聚焦AI伺服器高速線，也在低軌衛星與航太應用方面有穩定接單。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠萬旭（6134）受惠於攜手母公司萬泰科（6190）聚焦AI伺服器高速線，也在低軌衛星與航太應用方面，於台灣與美國據點皆有穩定接單。今日股價在買盤青睞之下亮起紅燈，截至中午12時13分暫報32.3元，成交量2990張，尚有177張漲停價委買單尚未成交。

因應地緣政治與供應鏈重組趨勢，萬旭持續強化「China＋Non-China」產能配置。公司表示，目前中國營收占比約7成，非中國市場約3成；中國據點以蘇州廠為核心，聚焦儲能、車用及醫療等利基型產品；非中國布局則涵蓋越南、泰國及美國。

其中，萬旭泰國新廠已於去年啟動並開始接單，美國據點則以小量多樣模式，貼近當地衛星、高頻高速線材客戶需求。管理層預期，今年中國與非中國市場將同步成長，雖比重變化不大，但整體營收絕對值可望持續擴大。公司將持續透過產品組合優化與新產能開出，推動營收與獲利穩健成長。

