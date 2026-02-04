Costco 20年資深員工不藏私分享 力推這7款必買好物

在Costco工作了20年的老員工推薦，目前在貨架上看到的7種最佳商品。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場Costco商品多元，不時推出新品，讓不少消費者面臨選擇障礙。《商業內幕》報導，一名在Costco工作20年的資深員工柴契爾（Veronica Thatcher）分享，最近在貨架上看到的7款最值得入手商品，從爆紅球鞋到美味零食都有。

1.Kirkland Signature與Nike SB Dunk Low聯名鞋：Costco近期推出的意想不到、且備受討論的商品之一，就是這款聯名球鞋。引發網路搶購熱潮，只在部分門市有販售，數量也相當有限。

請繼續往下閱讀...

2.矽膠冷凍托盤：這組5入的Miu矽膠冷凍托盤吸引了她，方便做份量控制和備餐。托盤附有蓋子，方便疊放，可用來冷凍湯、肉湯、果昔，甚至剩菜。

3.RXBar蛋白能量小點：RXBar的草莓花生醬口味小點，採用真實食材如花生醬、蛋白、蘋果、草莓與椰棗製作，是外出攜帶的好零食。每份含有8克蛋白質、200卡路里。

4.Hefty收縮袋：Hefty 12件組收縮袋能幫你緊湊地收納羽絨被、枕頭、毛巾或衣物。每盒內含11個不同尺寸的袋子，還附一個手動抽氣泵。

5.馬卡龍棒：如果你想在情人節送出獨特禮物，Costco也有選擇。Macarooz的馬卡龍棒精美裝飾成玫瑰形狀，使用真實紅絲絨口味，外觀和口感都極具質感。

6.Disney春季主題小火車：雖然外面還冷，但不少人已開始找春季裝飾。Disney可愛的春季主題小火車吸引了她，經典角色如米奇、米妮、唐老鴨、高飛與布魯托都在其中。小火車配有定時燈光，還會播放音樂。

7.Amylu早餐小點：Amylu的雞肉香腸早餐小點，是讓早餐變得美味又有趣的好選擇。每份含有14克蛋白質、150卡路里，可在Costco冷凍區找到。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法