焦點股》群電：補漲行情啟動 帶量衝漲停

2026/02/04 12:15

群電指出，公司正持續加大AI高功率電源、伺服器及Telecom電源產品的研發資源投入。（群電提供）群電指出，公司正持續加大AI高功率電源、伺服器及Telecom電源產品的研發資源投入。（群電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠群電（6412）受惠於公司攜手美超微（Supermicro）、資策會及易發精密等重量級策略夥伴，共同開發模組化AI 貨櫃型算力中心。在買盤青睞之下，群電啟動補漲行情，今日股價大漲，截至上午11時58分暫報漲停價92.5元，成交量9385張，尚有321張漲停價委買單尚未成交。

群電表示，預期今年重要半導體缺料情形將進一步加劇，接下來PC 與消費性電子產業出貨量成長將更多受限於關鍵元件的供貨瓶頸，而非終端需求表現。不過，從正面角度觀察，客戶將更傾向於把資源優先配置於高階機種，有機會加速 AI PC與邊緣AI 應用的滲透，對公司今年整體產品組合與結構升級可望帶來正面助益。

群電提到，在AI資料中心應用方面，相較產業巨頭投入大規模資本競逐，公司將審慎定位自身資源，透過具槓桿效益的策略聯盟機會，以「虛擬垂直整合」的合作模式，加速差異化技術的導入與市場拓展。目前，公司正持續加大AI高功率電源、伺服器及Telecom電源產品的研發資源投入，相關新專案貢獻度預期自下半年起有機會明顯提升。

