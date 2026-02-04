台積電十年一遇投資良機！外媒看好即將上漲「關鍵訊號」

外媒報導，最看好的投資標的是台積電，是十年一遇的良機。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》指出，幾乎每隔十年，市場就會出現一波新的投資浪潮。為了支撐AI運算需求，市場已經投入數十億、甚至數兆美元的運算硬體，這是一個龐大到難以忽視的機會。其中，分析師指出，最看好的投資標的是台積電（TSMC），只要AI支出持續增加，台積電的股價就有充足的上漲空間，再加上市場對它的定價，明顯跟不上成長速度，大型科技股的預期本益比落約在25至30倍，而台積電僅約為24倍預期本益比。

報導指出，台積電正位於AI革命的核心。幾乎所有用於AI工作負載的運算單元，其晶片都來自台積電的工廠。這也讓台積電成為投資AI軍備競賽的一種「中立選項」，無論市場最終採用哪一種運算架構，裡頭幾乎都少不了台積電的晶片。

分析師相信，台積電股價在未來幾年將迎來大幅上漲；如果你還沒持有這檔股票，現在仍然不算太晚。

台積電主要生產邏輯晶片，這是目前所有AI運算設備不可或缺的核心元件。而在這個領域，真正能與之競爭的對手屈指可數，關鍵原因就在於它在產能與製程上的巨大領先優勢。過去十年，台積電成功服務客戶、建立高度信任，客戶幾乎沒有理由轉向其他代工廠。

台積電近年已投入鉅資，在美國亞利桑那州、德國與日本興建晶圓廠。事實上，輝達的旗艦GPU「Blackwell」，其晶片完全在美國生產。這雖然仍是風險，但已不像過去那樣令人無法承受。

在AI晶片方面，台積電管理層預期未來幾年將迎來爆炸性成長。公司預估，AI晶片營收在2029年前的年複合成長率（CAGR）將接近60%。這樣的成長速度極為罕見，也呼應了輝達對AI市場的預期。

目前許多大型科技股的預期本益比落在25至30倍，但它們的營收成長率往往只有十幾個百分點。照這個邏輯來看，台積電的成長率位於20%中段，理應享有30至35倍的預期本益比。但實際上並非如此。

台積電目前的股價，僅約為24倍預期本益比。這樣的估值水準，搭配強勁的成長動能與幾乎無法阻擋的AI趨勢，讓台積電成為市場上極具吸引力的投資標的。只要AI支出持續增加，台積電的股價就有充足的上漲空間。而在市場普遍預期AI投資至少將延續到2030年的情況下，台積電已站在最有利的位置，有望在未來幾年迎來一波大行情。

