美元漲勢暫歇、亞幣分歧！新台幣31.57元狹幅整理（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美元漲勢暫歇，但主要亞幣走勢分歧。其中，日圓兌美元匯率再度貶回156價位，人民幣離岸價則續創波段新高。新台幣兌美元匯率在昨日終止連3日貶勢後，今早於31.57元附近陷入盤整。中午暫時收在31.579元、貶值0.9分，台北外匯經紀公司成交量7.72億美元。

新台幣今早以31.60元、貶值3分開盤，盤中一度下探31.639元；隨著台股翻紅，匯價最高升抵31.555元，其後多在31.57元上下不到2分的區間震盪，整體走勢轉趨整理。

市場逐步消化聯準會新任主席人選消息後，美元指數結束連兩日強彈。不過，美國製造業數據表現亮眼，仍對美元帶來支撐，美元指數目前在97.4附近徘徊。

主要亞幣升貶互見。日圓持續走弱，日本首相高市早苗週末在競選造勢場合提及日圓疲軟「有利出口」，引發市場討論，日圓一路走貶，今早跌破156。

另一方面，先前遭美國財政部點名低估的人民幣表現偏強，離岸人民幣早盤一度升破6.93，最高觸及6.9283，續創波段新高。

