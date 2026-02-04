最高年省逾15萬元！外送平台會員精算日常、5年免費珍奶不是夢

foodpanda指出旗下會員方案pandapro年成長達25%，會員人數創歷年新高。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕「省到就是賺到」深植台灣消費者心中。德商外送平台foodpanda公布2025年平台數據顯示，旗下會員方案pandapro年成長達25%，會員人數創下歷年新高，可見「用會員機制放大日常消費效益」已逐漸成為主流選項。在精打細算成為常態的市場中，如何把折扣與回饋累積成長期節省，掀起另一波消費新趨勢。

平台觀察指出，2025年最吸睛的省錢案例之一，來自居住在台北市萬華區的會員。這名用戶長期使用美食外送服務，最高一年累積省下超過15萬元，若換算成日常最具代表性的珍珠奶茶，相當於「每天一杯」還能連續喝近五年，被形容為把會員回饋發揮到極致的代表性案例。

除了餐飲外送，生鮮雜貨也成為pandapro會員發揮精算力的重要場景。另一位會員熱衷透過平台補充生活用品，全年累積省下超過4萬元。若以衛生紙換算，疊起來高度甚至超過15層樓，幾乎可支應一家人長達五年的用量。

從一餐一飲，到日用品補給，foodpanda指出，pandapro會員透過會員制度換取更多時間彈性與支出空間，也反映出台灣市場對效率、便利與精算價值的高度敏感。

