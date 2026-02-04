自由電子報
不是珍奶？全台最愛「國民手搖飲」是它！foodpanda數據曝光

2026/02/04 11:55

foodpanda彙整的2025年平台數據，在全台手搖飲訂單中，「微糖微冰」成為主流選項，其中「多多綠」更脫穎而出。（業者提供）foodpanda彙整的2025年平台數據，在全台手搖飲訂單中，「微糖微冰」成為主流選項，其中「多多綠」更脫穎而出。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕根據德商外送平台foodpanda彙整的2025年平台數據，台灣人的手搖飲選擇正出現有趣變化：一方面，全台口味趨於一致；另一方面，過往被視為「嗜甜代表」的城市形象悄悄翻轉。

在全台手搖飲訂單中，「微糖微冰」已成為壓倒性的主流選項，佔比高達90%。少一點糖、少一點冰，不僅被視為最安全、不易踩雷的點法，也反映出消費者在享受風味與追求健康之間取得的微妙平衡。

若說哪一款飲品最能代表多數民眾的集體口味，「多多綠」無疑脫穎而出。平台觀察指出，在眾多手搖品項中，多多綠是全台唯一「沒有縣市例外」的選擇，無論北中南或離島地區，銷量都穩定居高不下，成為少數能跨越地域、年齡差異的「國民手搖飲料」。

更令人意外的是，各城市對甜度的偏好排序也顛覆刻板印象。數據顯示，最愛喝甜的城市前三名依序為彰化、基隆、桃園，排名超越外界普遍認為嗜甜的「糖都」台南，這顯示出台南人特殊的地域消費傾向，將甜度優先分配給在地美食，在日常飲品中則傾向低糖生活，呈現出獨有的飲食平衡術。

