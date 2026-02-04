下手快！好市多10款爆紅新品1次看 這款好吃到讓人欲罷不能

好市多10款爆紅新品1次看，這款好吃到讓人欲罷不能。（擷取自Cheapism）

〔財經頻道／綜合報導〕沒有什麼比在寒冷的冬日裡，好市多（Costco）上架新品更能提振囤貨愛好者的心情了，美媒報導，韓國閃耀麝香葡萄、花生醬怪獸餅乾、Godiva 心型巧克力禮盒等10款新品，正引發購物者熱議，有網友稱絕對值得買、好吃到讓人欲罷不能，值得消費者嚐鮮。

《Cheapism》報導，10款熱議新品，無論是當季烘焙美食、限時零食，或是悄悄入駐熟食區的全新預製食品，應有盡有。

請繼續往下閱讀...

1、花生醬怪獸餅乾

每次 Costco 烘焙區推出新品，都會引發會員們的瘋狂搶購，這款花生醬怪獸餅乾底是耐嚼的棕色奶油，裡面還加入了巧克力塊、花生醬碎和糖果碎。1位顧客在Reddit上分享道，「今天才看到這些，試了1個好吃到讓人欲罷不能」。

2、巧克力曲奇棒蛋糕

對於愛吃甜食的Costco會員來說，這個月可謂是好消息不斷，科克蘭巧克力曲奇蛋糕是Costco烘焙坊的另1個新品，一推出便引發了會員們的熱烈反響，Reddit用戶表示，這款蛋糕名不虛傳，“我昨晚嚐過了！太棒了！”、 “絕對值得購買。”

3、Poppi蘇打水日常圖標

Costco 順應了“一月戒酒”後人們追求健康的潮流，推出了爆款Poppi 蘇打水“日常經典口味組合裝”，目前已在各大門店上架。這款蘇打水被宣傳為比傳統蘇打水更健康的選擇，它們含糖量低，每罐熱量約為30卡路里。消費者反應大多積極，1位Reddit用戶分享道： “如果你想吃甜食，這些東西簡直是天賜之物。 ”

4、韓國閃耀麝香葡萄

Costco決定開始涉足高端水果市場。 TikTok上爆紅的韓國Shine Muscat葡萄，現在就在蔬果區，和那些無人問津的普通葡萄擺放在一起。

韓國閃耀麝香葡萄個頭碩大，果皮光滑，以無籽著稱，含糖量高，口感清脆，常被形容為帶有蜂蜜或淡淡的花香，其售價通常在7.99美元到11.99美元之間（約新台幣252至378元），每盒1.3磅。

5、歌帝梵巧克力心形禮盒

情人節將至，Costco 上架了最經典的浪漫禮物：心型巧克力禮盒。這款 Godiva 心型巧克力禮盒內含 14 顆什錦巧克力，堪稱經典之作。禮盒在線上和部分 Costco 門市有售，售價約39.99美元（約新台幣1264元）。

6、Perdue 脆皮雞柳

這些雞柳條是完全煮熟的，由 100% 白肉雞胸肉製成，裹有調​​味麵包屑，可以直接從冰箱取出放入氣炸鍋、烤箱或煎鍋中烹飪。

7、Chosen Foods 牛排館凱薩沙拉醬和醃料

如果您是Chosen Foods產品的粉絲，那您可有福了！Costco Deals宣布，牛排凱薩沙拉醬及醃料現已在部分Costco門市上架。這款產品採用100%純酪梨油製成，不含任何植物油，是一款經典的凱薩沙拉醬。

8、墨西哥辣椒雞​​肉

烤雞已經夠受歡迎了，Costco又推出了1款包裝好的 Chipotle 雞肉仿製品，這款雞肉用煙燻辣椒粉、辣椒、脫水洋蔥、鹽和糖調味，1位Reddit用戶分享道： 今天剛買，太棒了！味道跟Chipotle雞肉很像，但我覺得沒那麼辣。它是預先煮熟的，我把它放進鍋裡加熱一下就可以吃了，完全不需要額外調味。

9、賓格雷·薩曼科冷凍乳製品甜點

Costco完全順應了韓國食品潮流，這一點從其新增的 Binggrae Samanco 冷凍乳製品甜點就可見一斑，這是一款韓國便利店的常備食品，在韓國以外悄然發展出了一批忠實擁躉。

魚形華夫餅筒裡裝滿了香草乳製品甜點，餅芯是甜紅豆沙，1位Reddit用戶說： 我丈夫超級喜歡，不到兩天就吃完了1盒；另1網友說，真的太好吃了。

10、心形瑪德琳蛋糕

Costco趕在情人節前夕，在其烘焙產品系列中新增了心形瑪德琳蛋糕，這種當季甜點一推出便迅速售罄，心形蛋糕內餡是覆盆子和巧克力榛子。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法