春節9天連假也不出國？LINE旅遊：國旅奪冠、宅家緊追在後

LINE旅遊針對春節旅遊進行用戶調查，發現即便今年假期時間充裕且適逢西洋情人節，多數受訪者仍傾向留在台灣過節。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕2026年春節將迎來長達九天連假，即便假期時間充裕、又與西洋情人節檔期相接，LINE旅遊最新調查顯示，多數受訪者仍傾向在台灣過年；合計近六成計畫留在國內，這背後除了深厚的「家庭團聚」傳統，務實的「預算考量」與對「高CP值」的追求，顯然成為影響假期走向的關鍵推手。

針對九天長假的去向，最多人選擇「國內旅遊」（31%），其次為「留在家中」過節（27%）。至於有出國規劃的受訪者，海外目的地以日本最受青睞（20%），韓國（8%）與中港澳（4%）居後，泰國與東南亞各占3%。整體而言，國內移動與居家休息仍是今年春節連假的主流選項。

調查也呈現春節出遊的核心動機仍以「情感連結」為中心。最多人表示出遊是為了「與家人團聚兼旅遊」，其次是因「難得長假」而啟程。在費用安排上，受訪者每人預算以「1萬元以下」占比最高（36%），「1至3萬元」占30%，顯示多數人偏好低負擔、好掌控的在地行程，將花費重點放在交通、住宿與餐飲等項目。

在旅遊體驗上，受訪者最在意的兩項因素分別是「旅費合理、CP值高」（15%）與「避開人潮、景點不擁擠」（12%）。即使今年春節連休與西洋情人節相遇，仍有28%維持往年傳統過節方式；另有16%表示會「彈性調整假期，避開春節尖峰」，13%則因預算考量選擇在國內走春，真正規劃情人節行程者僅7%。整體顯示，春節假期主軸依舊以家庭團聚為核心，情人節帶動的旅行需求相對有限。

本次調查以女性為主（63%），年齡分布集中於35至44歲（34%）及45至54歲（25%）兩個族群，顯示中壯年仍是春節假期規劃的重要決策者。居住地方面，北部受訪者占比過半（53%），中部與南部分別為22%與23%，東部則占2%。

綜觀上述數據，用戶的2026 年春節假期為一個以「台灣」為核心的旅遊輪廓，不追求海外長程旅行，在預算可控且不擁擠的前提下，與親友在國內共度有質感的農曆新年。

