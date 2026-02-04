焦點股》錸德：外資賣股價奔漲停 散戶傻眼

外資賣超，錸德股價直奔漲停，散戶傻眼。（截取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕光碟股錸德（2349）今日開盤後湧入大單，九點半後股價直奔漲停14.5元，散戶傻眼大嘆「外資連買8天、昨日剛轉賣超就漲停」!截至11點為止，錸德成交量超過8000張，目前漲停委買張數則逾6000張。

昨日錸德股價從幾乎近漲停後一度翻綠，散戶抱怨「停損了」、「不撐了、隔壁棚太陽能都漲停，根本是精神折磨」、「連跌12天到底在幹啥?」攤開近期外資動向可發現，外資自1月21日以來持續買超，連8買、買超累計近9000張，但錸德股價硬是不漲，昨日外資還賣超2189張，讓投資人大嘆「死心、該出場了」。

孰料，就在外資連續買超轉賣後，今天錸德直奔漲停，散戶驚呆「是因為我賣了嗎?」、「是洗完了、還是迴光返照?」不過也有法人認為，錸德集團近年轉型成效顯現，預估去年能源事業群營收占比將翻倍成長至42％，正式超越傳統媒體事業，躍升為集團最大營運動能，市場目前把錸德視為「重電概念股」，再加上股價不高，吸引資金進駐。

