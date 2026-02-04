自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

「危老協參」讓國有地納入重建範圍 去年12月已出現首個完工案

2026/02/04 11:11

永和危老案重建前，多為40年以上老屋。（國家住都中心提供）永和危老案重建前，多為40年以上老屋。（國家住都中心提供）

〔記者徐義平／台北報導〕國有地不再成為重建阻礙。國家住都中心指出，2019年推動「危老協參」機制以來，已協助雙北市15個危老案核定通過，而透過該機制完工的第1案是新北市永和中山路危老案，已在去年12月重建完成。

國家住都中心表示，過往民間推動危老重建時，常因基地範圍內夾雜國有地而導致整合中斷，因此推出危老協參機制，對於符合條件的國有地、國家住都中心會以地主身分參與，讓國有地順利納入重建範圍內。

而透過該機協參後完工的第一案則在新北市永和區中山路一段上、鄰近捷運頂溪站，國家住都中心指出，尚未重建前，多數建物是屋齡超過40年的老屋，而國有地則橫跨在重建基地內，倘若不參與重建，則造成基地破碎甚至難以開發重建。

最終經由民間申請將國有土地併入重建範圍，順利整合為三面臨路完整基地，成為公、私協力推動危老重建的重要合作典範。

國家住都中心表示，目前危老協參機制已協助雙北市15個危老案審查通過，其中台北市有12個、新北市則有3個，目前手中仍有超過20個潛在案件處於諮詢階段。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財