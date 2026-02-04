「危老協參」讓國有地納入重建範圍 去年12月已出現首個完工案

永和危老案重建前，多為40年以上老屋。（國家住都中心提供）

〔記者徐義平／台北報導〕國有地不再成為重建阻礙。國家住都中心指出，2019年推動「危老協參」機制以來，已協助雙北市15個危老案核定通過，而透過該機制完工的第1案是新北市永和中山路危老案，已在去年12月重建完成。

國家住都中心表示，過往民間推動危老重建時，常因基地範圍內夾雜國有地而導致整合中斷，因此推出危老協參機制，對於符合條件的國有地、國家住都中心會以地主身分參與，讓國有地順利納入重建範圍內。

而透過該機協參後完工的第一案則在新北市永和區中山路一段上、鄰近捷運頂溪站，國家住都中心指出，尚未重建前，多數建物是屋齡超過40年的老屋，而國有地則橫跨在重建基地內，倘若不參與重建，則造成基地破碎甚至難以開發重建。

最終經由民間申請將國有土地併入重建範圍，順利整合為三面臨路完整基地，成為公、私協力推動危老重建的重要合作典範。

國家住都中心表示，目前危老協參機制已協助雙北市15個危老案審查通過，其中台北市有12個、新北市則有3個，目前手中仍有超過20個潛在案件處於諮詢階段。

