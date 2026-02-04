KEF：南韓大型企業新鮮人起薪 比台灣高出37％

南韓機構調查指出，南韓大學畢業生的起薪，高於台灣和日本。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕根據「韓國經營者總協會」（Korea Employers Federation，KEF）所做的一項調查結果顯示，在主要競爭國之中，南韓大型企業給予大學畢業生的起薪水準，較日本高出 41%，也比台灣高出 37%。

韓媒《Business Korea》報導，KEF此次分析採用最新且具可比性的官方數據，分別來自南韓僱傭勞動部的《2024 年按就業型態劃分的勞動條件調查》、日本厚生勞動省的《薪資結構基本調查》，以及台灣勞動部的《薪資統計》。

請繼續往下閱讀...

由於日本與台灣的薪資統計標準和南韓不同，該份報告以南韓統計基準進行調整，並透過購買力平價（PPP）匯率進行換算，消除物價差異的影響。而3個國家之間的薪資水準比較，主要是以「購買相同商品所需成本」為基礎來計算匯率。

在與台灣的比較中，無論企業規模大小，南韓大學畢業生的起薪均高於台灣。整體平均起薪（不含特殊津貼的年薪總額）方面，南韓為 42160 美元（約134.2萬元新台幣），台灣為 29877 美元（約95.1萬元新台幣），南韓高出 41.1%。若以較接近大型企業的「非小型企業」（員工數 100 人以上）作比較，南韓起薪水準約比台灣高出 37%。

而在韓日比較中，大學畢業生的平均起薪（不含加班費的年薪總額）方面，南韓為 46111 美元（約146.8萬元新台幣），日本為 37047 美元（約117.9萬元新台幣），南韓高出日本 24.5%。若進一步聚焦於大型企業，差距更為明顯。南韓大型企業（員工數 500 人以上）的大學畢業生起薪為 55161 美元（約175.6萬元新台幣），日本大型企業（員工數 1000 人以上）則為 39039 美元（約124.3萬元新台幣），兩者差距達 41.3%。

就不同規模公司應屆畢業生起薪差距而言，台灣、韓國和日本的落差程度依序為：台灣最大，其次為南韓，日本最小。

在韓日比較中，若將小型企業（員工數 10–99 人）的大學畢業生起薪設定為 100，日本大型企業（1,000 人以上）僅為 114.3，而南韓大型企業（500 人以上）則達 133.4，顯示南韓企業規模間的起薪落差明顯大於日本。

在韓台比較中，若將中小企業起薪設定為 100（南韓：5–99 人；台灣：1–199 人），南韓非小型企業為 115.9，台灣非小型企業則為 122.6，顯示台灣企業規模間的起薪差距略大於南韓。

KEF經濟研究所本部長Ha Sang woo 表示：「我們已確認，南韓大型企業提供給大學畢業生的起薪水準，明顯高於日本與台灣。」他進一步補充，稱隨著高起薪制度與年功序列式薪資體系相互結合，再加上工會提出「一致且高幅度的加薪要求」，南韓大型企業的高薪結構正逐步被制度化並固定下來。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法