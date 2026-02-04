巴拿馬港口經營權遭撤，中國痛批荒謬、警告將「付沉重代價」。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕針對巴拿馬最高法院日前撤銷香港長江和記實業旗下子公司持有的巴拿馬運河（Panama Canal）兩座港口合約，中國警告，巴拿馬一意孤行，將為此「付出沉重代價」。

路透社報道，中國國務院港澳事務辦公室週二發表聲明，嚴厲指責巴拿馬最高法院裁定撤銷香港長江和記實業旗下公司在巴拿馬運河兩端港口的運營合同，稱該裁決“荒謬、可恥且令人失望”，並表示將堅決維護中國企業的合法權益。

巴拿馬方面暫未就此作出回應。

巴拿馬最高法院上週裁定，自上世紀90年代以來由巴拿馬港口公司（長江和記子公司）持有的一項關鍵合同無效。法院認為，該合同存在違憲問題，並損害公共利益。

這一裁決被外界視為在美中圍繞全球貿易通道影響力競爭加劇背景下，美國方面的一次勝利。

該裁決還可能影響長江和記一項總額約230億美元的交易計畫。該集團擬將其在23個國家的43個港口資產，包括位於巴拿馬運河的兩個港口，出售給由黑石集團（BlackRock）和地中海航運公司牽頭的財團。

中國國務院港澳事務辦公室在社交媒體上稱，裁決“無視事實、破壞信任，嚴重損害香港中國企業的合法權益”，並強調中國“有足夠的手段、實力和能力，維護公平公正的國際經貿秩序”。

聲明警告稱，如果巴拿馬當局“一意孤行”，將在政治和經濟層面“付出沉重代價”。

美國則對巴拿馬高院的裁決表示歡迎。美國國會眾議院“中國問題特別委員會”主席約翰·穆勒納爾稱，這向裁決標誌着“美國的勝利”。

中國在聲明中美伊直接點名美國，但指責“某些國家”以霸凌手段迫使他國服從自身意志，並稱巴拿馬“甘願屈從於霸權力量”。

美國總統川普此前在談及巴拿馬港口交易時曾表示，應在中國影響力擴大的背景下“收回”巴拿馬運河。

長江和記旗下公司則表示，法院裁決與其依法運營港口的既有法律框架不符。

