Fed理事米蘭請辭白宮職位 雙職爭議落幕

聯準會理事米蘭 （Stephen Miran） 辭去白宮經濟顧問委員會 （Council of Economic Advisers, CEA） 主席一職。（路透社）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，美國聯準會（Fed）理事米蘭（Stephen Miran） 於美國時間週二（3日）正式辭去白宮經濟顧問委員會 （Council of Economic Advisers, CEA）主席 職務，結束自2025年同時兼任Fed理事與白宮高階顧問的罕見安排。

綜合媒體報導，米蘭於2025年1月加入CEA，但同年9月他被川普任命接替拜登政府任命的庫格勒（Adriana Kugler）於8月提前離任的空缺，任期至2026年1月底。

請繼續往下閱讀...

然而米蘭在加入聯準會時，他向白宮請了無薪假，這表明他在Fed的任期結束後可能會重返CEA。這種同時身兼Fed理事與白宮顧問的情況極為罕見，引發外界批評，遭質疑此舉可能削弱Fed的獨立性。

參議院銀行委員會的民主黨成員週二呼籲米蘭辭去Fed職務，以終止「不當安排」。

對此，米蘭也做出回應，週二正式辭去CEA職務。白宮發言人證實，米蘭在遞交給參議院的辭職信中表示，他曾向參議員承諾，如果其在Fed的任期延長至 1月之後，他將正式離開白宮職務，並在信中寫道，履行對參議院的承諾「十分重要」，即便他將持續在聯準會工作。

報導指出，儘管米蘭的Fed理事任期已於1月到期，但在參議院確認接任人選前，他仍可依法續任現職。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法