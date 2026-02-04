橋水達里歐警告：世界正處於資本戰爭的邊緣

橋水創辦人達里歐（Ray Dalio）。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大避險基金橋水基金（Bridgewater Associates）創辦人達里歐（Ray Dalio）週二（3日）警告，在地緣政治緊張局勢加劇和資本市場動盪的背景下，世界正處於資本戰爭的「邊緣」。

在杜拜舉行的世界政府高峰會上，達里歐接受《CNBC》採訪時表示，現在正接近陷入資本戰爭的境地，屆時，資金將被武器化，例如利用貿易禁運、阻止進入資本市場或利用債務所有權作為槓桿等措施。

達里歐指出，現在正處於邊緣，這代表著還沒有陷入其中，但是距離資本戰爭爆發已經非常近了，而且很容易越過邊緣，陷入資本戰爭，因為雙方都心存恐懼。

達里歐提到，由於川普政府試圖將格陵蘭島納入美國的版圖之中，緊張局勢不斷升級。達里歐警告，持有以美元計價資產的歐洲人擔心自己可能遭到制裁，美國方面可能也存在相同的擔憂，擔心無法獲得資金，或無法獲得歐洲方面的購買。

《路透》引述花旗集團（Citigroup）的研究報告稱，4月至11月期間，歐洲投資人在外國投資人購買美國公債的總額當中，佔了80％。

達里歐表示，資本和資金相當重要，可以看到，如今世界各地都在實施資本管制，但誰會受到影響仍無法確定，因此可以說正處於邊緣，這並不代表現在就身處資本戰爭當中，但這確實是一個值得關注的問題。

自從重返白宮以來，美國總統川普對貿易夥伴和政治對手實施了一系列懲罰性關稅，隨後取消了這些關稅，這些決定引發了金融市場的動盪。

達里歐補充，從歷史上來看，資本戰爭往往會採取外匯管制和資本管制等措施，並稱，主權財富基金和中央銀行等機構已經再為應對這類管制措施做「準備」。

達里歐指出，資本戰爭往往圍繞著「重大衝突」而爆發，在二戰爆發前夕，美國對日本實施制裁，導致兩國緊張關係升級。人們可以想像，在當今世界，美中之間也可能出現類似的情況，甚至不同國家的領袖也曾推測和談論美國和歐洲的依賴性，因為貿易逆差的反面是資本，存在資本失衡，而資本可以被用於戰爭。

在這樣的緊張局勢中，達里歐表示，儘管貴金屬價格遭遇歷史性的拋售，黃金還是存放資本最好的地方，情況沒有改變。黃金價格比1年前漲了約65％，相較高點跌約16％，人們會想黃金會漲還是會跌，是否應該入手。

不過，達里歐認為，或許央行、政府或主權財富基金應該規定，投資組合中要有多少比例的黃金，並保持一定比例的黃金，因為黃金是分散投資組合中其他表現不佳部份風險非常有效的工具。

達里歐補充，因為黃金具有分散風險的作用，所以在經濟低迷時期，他的表現非常出色，而在經濟繁榮時期，表現則相對差，但他仍然是一種有效的分散風險工具，最重要的是擁有一個多元化的投資組合。

