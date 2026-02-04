焦點股》世界先進：法說會變法會 股價跌停

世界先進法說會變法會，股價跌停。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠世界先進（5347）昨召開法說會，預估今年第一季出貨量將季增1%至3%，但受產品組合改變影響、部分長約到期，產品平均銷售單價將季減3%至5%，衝擊今股價跌停至122元，跌13.5元，連5跌，累計跌幅超過33%，截至9點47分，成交量超過3.6萬張。

世界先進預估今年第一季出貨量將季增1%至3%，產品平均銷售單價將季減3%至5%，產能利用率上升80%至85%，毛利率將介於28%至30%；針對價格走勢，世界先進指出，AI浪潮推升半導體需求激增，成熟製程供給也吃緊，公司將與客戶策略合作、商討價格調整，共創雙贏。

請繼續往下閱讀...

世界先進昨公布2025年第四季及全年財報，第四季合併營收約125.94億元，季增2%、年增9%；稅後淨利約為17.48億元，季增2.6%、年減5.4%，每股稅後盈餘約為0.93元。全年營收達485.91億元、年增10.3%，稅後淨利約為79.08億元、年增12.2%，毛利率28.1%，每股稅後盈餘4.22元，董事會擬每股配發4.5元現金股利。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法