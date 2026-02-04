台股早盤》面板、記憶體、載板大反攻 指數急拉

面板、記憶體、載板大反攻，指數急拉回到平盤下狹幅震盪。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美股週二在科技股領跌下，4大指數全面收黑，台積電ADR下跌1.64%，受此影響，台股週三雖在台光電、京元電等電子股開盤上漲，指數開盤漲1.21點，以32196.57點開出，不過，受台積電、聯發科、欣興、緯創等電子股開盤下挫，指數翻黑，跌逾200點，然在國泰金、富邦金、華南金等金融股、光電、電器電纜等類股逆揚，指數跌幅一度收斂，然不敵電子權值股走跌，指數跌點擴大到250點，失守32000點，回測31942點，不過，在面板、記憶體、載板等類股大反攻，指數急拉，一度翻紅，早盤小跌40餘點。

美國各科技巨頭3日表現欠佳，使得美國華爾街股市主要指數收盤盡墨，未能延續前一日漲勢。

道瓊工業指數下跌166.67點或0.34%，收報49240.99點。

標普500指數小幅下挫58.63點或0.84%，收在6917.81點。

那斯達克指數重挫336.92點或1.43%，收23255.19點。

費城半導體指數滑落168.15點或2.07%，收7966.34點。

