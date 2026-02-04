國際油價急拉上漲！伊朗荷莫茲海峽火藥味再起

國際油價週二（3日）上漲。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週二（3日）上漲約 2%。在美國擊落一架伊朗無人機，且多艘伊朗武裝快艇在荷莫茲海峽接近一艘懸掛美國國旗的油輪後，市場擔憂原本旨在緩和美伊緊張局勢的談判可能遭到破壞。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲 1.07 美元，漲幅 1.7%，收在每桶 63.21 美元。

請繼續往下閱讀...

布蘭特原油期貨上漲 1.03 美元，漲幅 1.6%，收在每桶 67.33 美元。

兩大原油指標價格週一曾重挫逾 4%，原因是美國總統川普表示，伊朗正「認真地」與華府進行談判。

但到了週二，美軍擊落了一架「具侵略性地」接近美國「亞伯拉罕・林肯號」航空母艦的伊朗無人機，該航母當時位於阿拉伯海。

此外，根據航運消息人士與一家安全顧問公司週二指出，在連接波斯灣與阿曼灣的荷莫茲海峽，一批伊朗武裝快艇在阿曼以北海域接近一艘懸掛美國國旗的油輪。

瑞穗（Mizuho）能源期貨主管耶格（Bob Yawger）在一份報告中指出：「為避免美國對伊朗發動軍事打擊的外交努力正在瓦解……目前看來，（伊朗內部的某些勢力）正竭盡所能破壞這一進程。」

阿拉伯聯合大公國週二呼籲伊朗與美國，善用本週重啟的核談判來化解目前已引發雙方相互威脅空襲的僵局。與此同時，伊朗要求本週與美國的會談必須在阿曼舉行、而非土耳其，且談判範圍須限縮為僅就核議題進行雙邊對話，這也讓原定會議是否能如期舉行蒙上陰影。

此外，美國原油庫存大幅下降的預估，也為油價提供支撐。消息人士引述美國石油協會（API）數據指出，全球最大產油與用油國美國的原油庫存，上週減少逾 1100 萬桶。

隨著美國與印度週二達成貿易協議，市場對全球能源需求可能增加的期待升溫，加上俄羅斯持續攻擊烏克蘭，引發外界憂心莫斯科的石油制裁恐將延續更長時間，油價也獲得支撐。

