華許時代、黃金將當道 ! 《彭博》揭「數位黃金」被拋售的殘酷現實

黃金正逐漸成為挑戰美元儲備貨幣的最佳替代選項。至於比特幣，寒冬恐怕才正要開始。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著市場開始認真評估華許（Kevin Warsh）可能出任下一任聯準會主席的可能性，建立在寬鬆想像上的資產派對已經開始退燒，在對抗通膨與貨幣貶值風險的選擇上，愈來愈多投資人選擇拋開比特幣、回頭擁抱黃金。

《彭博》專欄指出，在華許主導的世界裡，比特幣最終恐怕仍會被投資人拋售，轉而換成黃金。

近期價格走勢已經清楚顯示，比特幣與黃金其實同樣是「全球流動性條件的產物」。當市場傳出在聯準會潛在主席人選中、立場最為鷹派的華許可能出線後，黃金在上週五出現超過40十年來最慘的一天，並在週一亞洲交易時段持續下跌。與此同時，比特幣也在週末跌破7萬6000美元，走勢幾乎複製了去年4月那波拋售時的技術型態。

但兩者之間存在一個關鍵差異。今年1月，黃金價格上漲，而比特幣價格卻低迷，因為全球投資者都在尋求美元和債務以外的替代資產，先前關於「數位黃金」可能成為替代儲備貨幣的盛行宣傳最終並未實現。

為什麼黃金能夠跑贏比特幣?根據GL Indexes創辦人Michael Howell說法，原因可能在於，聯準會對加密貨幣的影響力，遠大於它對黃金的影響，但真正左右黃金走勢，其實是中國人民銀行。換句話說，並非所有流動性都一樣，資金從哪裡來、又如何在體系中流動，對不同資產會產生截然不同的效果。

《彭博》專欄直白稱，中國其實也正在進行一場「貨幣貶值交易」，關鍵在於中國家庭無法自由購買加密貨幣，若想避免儲蓄被政策與通膨慢慢侵蝕，只能選擇購買黃金。

據報導，現今中國的貨幣供給年增率超過8%、明顯高於美國，這導致儲戶利率快速崩落。在2021年時，5年期定存利率還能高達5.3%，如今能拿到2% 已經算幸運。在這樣的環境下，中國家庭轉向購買「不生息的黃金」，其實一點也不令人意外。

自2021年以來，中國銀行已7度調降存款利率以維持利差，同時，今年將有數兆人民幣的高收益理財產品到期。進入2026年前，中國將有數以百萬計的家庭必須重新思考如何守住自己的財富，如果其中一部分資金最終流向黃金，那麼近期金價的急跌，更像是一場健康的修正，而非趨勢性的反轉，

市場認為，這種流動性條件的分歧可能將進一步擴大，因為北京正試圖刺激持續降溫的經濟，而華許過去對聯準會資產負債表擴張的公開批評，已讓市場開始擔憂。倘若真由他掌舵聯準會，可能會加速縮表、推升美國的借貸成本。

市場認為，一旦華許主導聯準會，將會反對量化寬鬆（QE）、支持縮表（QT），也將容忍較高的實質利率，以及不急著救資產價格。這意味著，美元流動性會變少、資金成本上升、槓桿交易被擠壓。分析師表示，比特幣在華許的世界裡，會先被當成「風險資產」處理，而不是避險資產；因此，比特幣的情況，恐怕就沒有這麼樂觀了。

