輝達台灣總部落腳北士科後！外媒曝AI霸權沒說的關鍵真相

〔財經頻道／綜合報導〕輝達台灣總部確定落腳北士科，《CRN Asia》報導指出，當輝達執行長黃仁勳在台北告訴記者，「沒有台灣，輝達不可能存在時」，黃仁勳並非在進行外交奉承，而是在陳述一個供應鏈的現實，這應該引起每個致力於半導體自給自足的政府，和每個押注人工智慧（AI）繁榮持久性的投資者的關注。

《CRN Asia》以「輝達的台灣堡壘：人工智慧（AI）雄心與製造業現實的碰撞」為題，指出台灣不僅是輝達的製造中心，更是AI晶片生產不可或缺的關鍵環節，任何地緣政治壓力都無法撼動它的地位。

輝達台灣總部確定落腳北士科，投資額達33億新台幣，預計於2026年2月10日至15日前完成合約簽定及地上權租賃手續。報導指出，該計畫的意義遠不止於企業擴張，更在於其對沖全球人工智慧基礎設施脆弱性的策略。

根據Counterpoint Research數據顯示，台積電控制全球約70%先進晶片生產，而黃仁勳關於台積電未來10年產能可能翻倍言論，並非誇大其詞。

報導表示，在供給受限的情況下，正面迎戰近乎無止境的需求。台積電上月15日於法說會宣布2026年資本支出預算將介於520億至560億美元（約新台幣1.6兆元至1.7兆元）之間；同時，台灣經濟指標也亮起「紅燈」警示，顯示在半導體投資高度帶動下，經濟有過熱風險。

作為對照，輝達向投資人預估，其2025會計年度第4季營收約650億美元（正負2%）。台積電則預期2026年第1季營收將落在346億至358億美元（約新1.09兆元至1.1兆元），毛利率介於63%至65%。在先進 AI晶片幾乎「一家獨大」的情況下，這樣的毛利水準，正反映其強大的定價能力。

Zacks投資研究預測，台積電本季獲利年增46.2%，全年成長29.1%，市場共識的每股盈餘（EPS）為14.01美元，年增27.1%。這些數字，並非一家無法滿足需求的企業所呈現的表現，而更像是掌握關鍵基礎設施近乎壟斷地位的企業指標。

此外，近期美中貿易緊張關係略為緩和，美國政府批准阿里巴巴、字節跳動等中國科技企業採購輝達H200晶片，短期內為輝達中國市場營收掃除陰霾，也進一步凸顯台灣的重要性。

分析認為，台灣在全球半導體供應鏈中扮演「中立製造中心」角色，能在出口管制限制下服務不同市場，而非面臨全面封鎖。

輝達的主要競爭對手，包括AMD、英特爾，以及多家設計客製化AI加速器新創公司，都面臨相同現實：即使晶片設計更先進，仍必須排隊等候台積電產能，且特別是在CoWoS先進封裝產能方面，台積電的技術壟斷形成第二道供應瓶頸。

因此報導表示，當黃仁勳表示台積電「今年必須非常努力」，實際上是指，輝達對晶圓與CoWoS產能的需求已超過現有供給，而所有競爭對手皆面臨同樣限制。

至於輝達台北總部的設立，凸顯全球科技產業的3項現實。

首先，美國《晶片法案》或歐洲半導體補貼，短期內難以撼動台灣在 AI 基礎設施中的核心地位。即使英特爾俄亥俄州新廠或三星德州廠全數到位，也可能要到2020年代末，才有機會追上台積電現有能力。

其次，外界憂心的集中風險並未改善，反而加劇。台積電2026年資本支出，已超過多數半導體公司的全年營收，形成競爭對手難以跨越的護城河。

第3，輝達與台積電過去1年股價漲幅，反映市場已將AI視為結構性轉變，而非短期泡沫。瑞士聯合私人銀行（Union Bancaire Privée）預估，全球AI基礎設施資本支出將於2026年成長34%，持續推升半導體需求。

報導表示，台灣經濟亮「紅燈」原本意味需為過熱降溫，但在全球高度依賴台積電的情況下，這項警訊被迫忽視，導致政策與地緣風險進一步放大。

分析指出，輝達台灣總部既是保險，也是戰略必需。當產品藍圖高度仰賴單一晶圓代工廠能否順利推進2奈米，甚至1.4奈米製程，企業勢必將管理核心移至新竹，而非僅留在矽谷。

黃仁勳將於6月重返台灣出席台北國際電腦展（Computex）並發布多項新消息，顯示輝達未來發展，乃至整個AI產業走向，已與台灣緊密相連。

業界直言，輝達的台灣總部並非其贏得AI競賽的起點，而是對現實的承認，一旦失去台灣，就等同退出競賽。在目前仍不存在可行備案的情況下，這樣的高度依賴，正是各國決策者最應正視的風險。

