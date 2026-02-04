中國再打銅算盤 ! 中媒揭 : 連「原料中的原料」也想收進國家倉庫

中國官方正在研究將「銅精礦」納入儲備。這意味政策已往產業鏈最源頭移動。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕銅價高漲的時代裡，市場傳出中國官方正研究將「銅精礦」搬進國家倉庫，這項看似順理成章的動作，背後隱藏國家戰略防線開始向上游推進，產業鏈最上游的「原料的原料」也恐不放過。

放眼市場，銅價在過去一年多來快速上漲，2025 年全年漲幅超過40%，創下歷史新高，進入 2026年後漲勢仍在延續。除了供需結構長期偏緊之外，全球資金對美元前景的疑慮，也促使投資人加大對金屬等實體資產的配置，進一步放大價格波動。

在此背景下，中國官方對關鍵金屬的政策態度逐漸清晰；近日，中國有色金屬工業協會近日釋出明確政策訊號，正評估將貿易量大、流動性高、易於變現的銅精礦納入國家儲備體系。同時建立商業儲備機制，將透過財政貼息等方式，選擇具備規模與資源整合能力的國營企業先實行。

據報導，銅長期被視為攸關國計民生與製造業根基的戰略性資源。中國是全球最大的精煉銅生產國與消費國，但銅礦資源卻相對匱乏。近年，中國的銅精礦加工費自2023年第3季以來一路下探，現今更處於歷史低位，高成本冶煉廠面臨的減產壓力並未解除。

在這樣的產業結構下，將銅精礦納入國家儲備，被認為有助於強化中國在銅產業鏈上游的話語權，對沖國際礦商在供應與定價上的優勢，並在原料緊張時為國內冶煉企業提供緩衝，提升整體供應鏈的韌性與安全性。這項政策設計，實質上是透過制度工具，回應長期存在的「礦弱冶強」問題。

數據顯示，2025年，中國有色金屬工業增加價值年增6.9%，高於全國規模以上工業平均水準，10種有色金屬產量首次突破8000萬噸關卡。

專家指出，銅精礦是含銅礦石經選礦處理後得到的、用於冶煉銅的原料，其銅含量通常不低於13%，為銅產業鏈的關鍵上遊原料，被稱之是「原料的原料」。

