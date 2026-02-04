沃爾瑪市值突破1兆美元 成為兆美元俱樂部首家零售商

沃爾瑪週二（3日）成為有史以來首家市值達到1兆美元的零售商。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕沃爾瑪（Walmart）週二（3日）成為有史以來首家市值達到1兆美元（約新台幣31.6兆元）的零售商，受惠於過去1年股價上漲近26％的行情，使沃爾瑪躋身輝達（Nvidia）、Alphabet等大型科技巨頭主導的兆美元俱樂部行列。

《路透》報導，沃爾瑪的成功之路令人矚目，巧妙地融合了2種策略，一方面吸引追求物美價廉和便利性的高收入顧客，另一方面又牢牢維繫了核心的低收入消費族群。過去10年，沃爾瑪股價飆升468％，遠遠超過標普500指數的264％漲幅，這一定程度上歸功於公司雙管齊下的戰略，競爭對手難以複製。

請繼續往下閱讀...

在過去5年內，這家零售商將線上市場拓展到超過5億件商品，推出1小時送達服務，創建了Walmart+與對手亞馬遜（Amazon）的高級會員服務Amazon Prime競爭，並建立了價值40億美元（約新台幣1266.6億元）的廣告業務，進而提升了利潤。

最關鍵的是，沃爾瑪很早就大力投資AI，投入數十億美元用於供應鏈自動化，儲存更新鮮的農產品，加快出貨速度，並改善庫存預測和搜尋，使這家零售商獲得營運優勢，連續15季超過LSEG彙整的美國同店預期銷售額。

市場對於沃爾瑪AI投資的樂觀情緒進一步推動了股價，因為愈來愈多消費者轉而在線上購買食品雜貨。在美國，每4美元的食品雜貨支出當中，就有1美元流向沃爾瑪，使這家零售商再充滿挑戰的消費環境中仍佔據有利的地位。

沃爾瑪投資人西澤摩爾（Charles Sizemore）表示，這確實是一項了不起的成就，大家通常認為兆美元的市值是只有科技股才能達成，但沃爾瑪是一家腳踏實地的「傳統經濟」公司，並大讚沃爾瑪為了降低成本而對技術進行的投資。

沃爾瑪於1962年於阿肯色州開設了第1家店，如今在美國擁有4600家門市。1970年，沃爾瑪以每股16.50美元的價格上櫃交易，並於1972年在美國證券交易所上市。沃爾瑪1997年加入道瓊工業指數，並在過去幾十年中在標普500指數中佔據重要地位。上個月，沃爾瑪納入以科技公司為主的那斯達克100指數，取代了英國製藥商阿斯特捷利康（AstraZeneca ）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法