台美貿易談判成功！外媒卻「有話想問」

台美關稅敲定，簽署MOU後合影；左起為AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、行政院政委楊珍妮、駐美代表俞大㵢。（取自盧特尼克社群X）





〔財經頻道／綜合報導〕台美關稅談判底定，雙方已達成台灣對等關稅調降為15%，且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）等，不過外媒以「台灣剛與美國達成貿易協議，這是好消息還是壞消息？」為題，表示台美貿易協議仍壟罩迷霧，就像台美關係的各個面向一樣，已經成為綠營和白藍營之間的戰場。

外交家雜誌報導，總統賴清德及其執政團隊將此次關稅下調的談判成果，視為1項重要政治成就，其中領軍談判的行政院副院長鄭麗君備受肯定。蔡英文總統執政時期，曾邀請鄭麗君擔任文化部長，並長期受到賴清德高度信任。

不過，台美貿易談判的具體內容仍未完全公開，其中農業議題可能成為賴政府面臨的政治難關。2025年9月，台灣農產品貿易赴美訪問團於華盛頓國會山莊簽署意向書，承諾在2026年至2029年的4年內，將採購超過100億美元（約新台幣3153億元）的美國黃豆、飼料玉米、小麥及牛肉。

與此同時，台灣農民對於是否涉及零關稅進口美國農產品的談判高度警惕，擔憂一旦開放，將削弱本土農業的競爭力，並衝擊國內農業結構。對此，賴政府至今否認曾與美方就零關稅農產品進行談判。

農業在台灣具有高度政治影響力，因此民進黨勢必謹慎應對。台灣農業部門曾在加入世界貿易組織（WTO）時受到重大衝擊，當年引發一連串被稱為「白米炸彈案」的極端抗議事件，至今仍令人記憶猶新。無論是政府或農民，都希望避免在此次對美貿易談判後重演歷史。

在立法院，國民黨（KMT）與台灣民眾黨（TPP）要求對任何台美關稅協議進行審查。不過，目前反對聲浪主要集中於科技產業可能做出的讓步。

泛藍陣營尤其加強抨擊台灣半導體產業對美投資擴大的趨勢。台灣科技企業已承諾對美投資 2500億美元，其中最受矚目的是台積電（TSMC）投資計畫。

目前全球對台灣半導體供應高度依賴，台灣生產全球超過60%的半導體，以及90%的先進製程晶片。新冠疫情期間的全球晶片短缺，使這一依賴性更加明顯。

市場認為，台灣在半導體產業中的關鍵地位，將促使西方國家在面對中國威脅時選擇防衛台灣；同樣地，中國自身供應鏈也高度仰賴台灣晶片，理論上可降低北京對台動武的誘因。這一概念被稱為「矽盾（Silicon Shield）」。

但泛藍陣營指控賴政府正在削弱「矽盾」，認為政府幾乎是在未獲實質回報的情況下，將台積電拱手讓給美國。批評者指出，川普政府的真正目的在於「掏空」台灣的半導體產業。相較之下，賴政府主張，台積電的海外擴張不僅有助於提升美國在戰時防衛台灣的意願，也為企業本身提供成長空間。

國民黨的相關論述，反映其近年來逐步轉向的疑美立場。多名國民黨政治人物指稱，美國對台防衛缺乏誠意，僅透過出售昂貴且無用的武器從台灣獲利。國民黨主席鄭麗文更直言不諱公開表示，賴政府透過向美購買武器「挑釁中國」，並警告台灣可能步上烏克蘭後塵，鄭麗文更將烏克蘭的處境描述為因過度靠近北約而「挑釁」俄羅斯。

在此氛圍下，向美採購防衛裝備的議題，成為藍白與綠陣營高度對立的焦點。國民黨與民眾黨已10次封殺賴政府提出的特別國防預算，即使在2025年底中國於台灣周邊進行軍事演習期間，仍否決相關採購案。目前，兩黨正推動民眾黨版本的國防採購法案，內容大幅削減70%的預算。

民眾黨亦曾試圖介入關稅談判。黨主席黃國昌曾赴美，聲稱將與美國政府官員，包括美國貿易代表署（USTR）人員會面。然而，關稅下調協議的宣布時間，恰與黃國昌訪美行程重疊，削弱了相關政治效果，民眾黨隨後表示，該黨為爭取更有利條件的努力，已被政府的關稅宣布所抵消。

長期以來，台灣一直尋求與美國建立更緊密的貿易關係，以鞏固與主要安全保障國之間的政治連結。過去，台灣曾嘗試加入由美國主導、用以制衡中國的跨太平洋夥伴協定（TPP）。在川普第一任期內美國退出後，台灣轉而爭取加入由日本主導的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），即便中國如今也申請加入這一原本意在排除其影響的貿易體系。

此外，台灣亦持續推動與美國的雙邊貿易談判，希望解決包括雙重課稅等長期存在的問題。不過，川普政府向來以談判風格多變著稱，且在台灣議題上，川普可能更傾向優先考量與中國的整體關係。

事實上，外界已開始關注，預計於4月舉行的川普與中國國家主席習近平會晤中，台灣是否會成為談判籌碼。有憂慮指出，川普可能為了與北京達成「大交易」，而犧牲台灣利益。

報導表示，賴政府勢必將強調台美關係的穩定性，包括關稅協議與其他貿易談判成果，但台灣國內輿論如何反應，仍有待觀察。分析認為，川普政府行事風格難以預測，恐難以為台灣社會帶來真正的信心。

