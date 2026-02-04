黃仁勳公開講「1句話」超無奈！再談投資OpenAI內幕

近期外媒接連披露輝達與OpenAI合作關係生變。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒近期瘋傳輝達欲砸1000億美元（約新台幣3.1兆元）投資OpenAI，卻因部分疑慮而卡關，黃仁勳回應這根本是無稽之談，並罕見向採訪記者表達：「你一直把話塞到我嘴裡（putting words in my mouth，意指曲解原意）。」之後再度澄清，輝達與OpenAI失和的傳聞，並稱過程中沒有任何「波折」。

《Wccftech》報導指出，日前媒體就OpenAI和輝達的進展詢問黃仁勳，但黃仁勳回答之後，媒體又針對類似問題進行追問，讓黃仁勳無奈回應：「我從未說過會一次性投資1000億美元，也從未說出任何承諾，他們邀請我們投資最多1000億美元。我們會分階段逐步投資，針對每一輪融資進行評估。」

請繼續往下閱讀...

他更說：「You keep putting words in my mouth.（你一直把話塞進我嘴裡！）」《Wccftech》解讀，許多網友認為黃仁勳對這個問題感到「惱火」。

近期外媒接連披露輝達與OpenAI合作關係生變，源自於去年9月輝達與OpenAI共同發布1份合作意向書，內容提到輝達分階段對OpenAI投資千億美元，OpenAI則以輝達技術打造AI基礎設施。

但外媒指出，美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示該交易尚未敲定，引發外界擔憂當初的聲明僅是公關手段。華爾街日報更稱該交易已「擱置」，指黃仁勳對這一筆鉅額投資有所遲疑，《路透》則提到OpenAI不滿意輝達晶片。

對此黃仁勳與OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）駁斥，澄清輝達投資OpenAI的計畫如預期推進，黃仁勳最新回應，稱有關雙方關係緊張的傳聞「純屬無稽之談」，雙方並無任何戲劇性衝突，且輝達非常樂意與OpenAI合作。

黃仁勳證實輝達將參與OpenAI最新一輪的融資，並稱為「史上最大規模」黃仁勳也強調，輝達會考慮投資OpenAI未來的每一輪融資，並希望參與其最終的IPO（首次公開發行）上市。

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）在社群平台X發文說，輝達生產「世界上最好的AI晶片」，OpenAI希望長期成為其「巨大客戶」，不明白這些瘋狂的言論是從哪裡來的。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法