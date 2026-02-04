黃金暴力反彈！創16年最強單日 最新「挑戰價」出爐

週二（3日）黃金上漲。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金、白銀價格歷經前兩日的劇烈拋售，週二（3日）在逢低買盤的支撐下展開大反彈，黃金創2008年11月以來最強單日表現，專家指出，推動黃金上漲的許多基本面因素依然穩固，4400美元是關鍵支撐價位，上漲阻力價位可能落在5100美元附近。

黃金現貨價上漲5.2%，報每盎司4906.82美元。

4月交割的黃金期貨收高6.1%，報每盎司4935美元。

Zaner Metals副總裁暨資深貴金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）表示：「我認為近期的下跌屬於長期上升趨勢中的修正。」他指出，近年來推動黃金上漲的許多基本面因素依然穩固。

他說：「市場可能正進入盤整階段，4400美元是關鍵支撐價位，上漲阻力價位可能落在5100美元附近。」

儘管黃金近期波動加劇，分析師普遍預期牛市將延續，有望在今年稍晚再創新高。

其他貴金屬交易：

現貨白銀大漲4.8%，報每盎司83.23美元。

現貨鉑金上漲3.4%，報每盎司2194.05美元。

現貨鈀金上漲0.4%，報每盎司1727.03美元。

