很多台灣人去過！富士山「最紅賞櫻景點」今年不辦櫻花祭活動了 原因一次看

日本山梨縣富士吉田市的新倉山淺間公園是知名的賞櫻景點，不過官方宣布，由於過度旅遊問題，今年將停辦櫻花祭。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕日本的賞櫻季節是每年4月，而位於山梨縣富士吉田市的「新倉山淺間公園」，由於可一覽富士山、滿開櫻花與五重塔，因此成為熱門景點，最近每年可吸引約 20 萬人前來參觀。但對於這項活動，富士吉田市已在週二（3日）正式決定，今年（2026）春季將不舉行，背後原因是日益嚴重的「過度旅遊」（overtourism，或稱觀光公害），官方希望停辦活動，可抑制觀光客過度集中所帶來的問題。

綜合日本媒體報導，由於社群媒體的爆炸性傳播效應，新倉山淺間公園櫻花祭在新冠疫情過後的知名度急遽攀升，來自海外的遊客數量也隨之大幅增加。

富士吉田市指出，該活動約在每年 4 月櫻花盛開期間舉辦，已舉辦 10 年之久，去年為期 18 天，吸引超過 21 萬人到訪，而在櫻花盛開期間的那幾天，單日來訪人數甚至超過 1 萬人，暴量的遊客人潮，已對居民的日常生活造成威脅。

具體問題包括嚴重的交通壅塞，遊客為借用廁所而擅自打開民宅大門，甚至還有遊客非法闖入當地居民的住家庭院隨地排泄，而遊客會把租車等車輛放在路邊違停，甚至出現旅客在被居民勸阻後，反而喧鬧滋事的案例，居民對此陸續提出抗議與抱怨。

富士吉田市表示，未來將研議包括活動收費制度在內的整體活動機制，在相關方針確立之前，將暫不恢復舉辦櫻花祭。市府表示，此舉是「為了減輕地方居民的負擔」。

儘管活動確定停辦，但市府指出，櫻花開花期間仍預期會有一定數量的觀光客前來，因此也規劃自 4 月 1 日至 17 日列為「對策強化期間」，持續實施設置臨時停車場、臨時廁所，以及增派警備人員等相關措施。

市府也呼籲計畫前往的民眾，多加利用大眾運輸工具，並務必遵守相關禮儀，包括避免進入住宅區、禁止未經允許拍攝等行為。

富士吉田市長堀內茂表示：「我們將致力於打造能讓居民生活與觀光共存的環境，建設一座讓市民能夠引以為傲，並能由衷歡迎來自世界各地旅客的城市。」

