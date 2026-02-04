快翻衣櫃！UNIQLO這件T恤拍出10萬天價 超狂原因曝光

UNIQLO首店開業紀念T恤拍出10萬天價。（擷取自東京電視台）

〔財經頻道／綜合報導〕優衣庫（UNIQLO）紀念T恤竟拍出50萬日圓（約新台幣10萬）天價，日媒報導，1件優衣庫首店開業紀念T恤在東京電視台拍賣，最終以50萬日圓成交，鑑定專家表示，「這是1件極其罕見且獨特的物品，象徵著優衣庫的誕生。」即使創辦人想要收藏它，也不奇怪。

日媒報導，東京電視台《怪誕！隨便看看鑑定團》在3日播出了1件優衣庫首店開業紀念T恤的估價結果，令人震驚。

這位客戶在1984年讀高一時，為了贏得學校附近優衣庫發放的紀念T恤，四處向朋友和學長學姐要抽獎券，一共收集了約300張。開幕當天，他去優衣庫門市剛好中了6件。他把剩下的送給了家人和朋友，自己留了兩件，還有1件從未穿過，一直放在儲藏室裡。

據顧客說，他在網路上搜尋這件T恤的圖片，卻一無所獲。

節目小組進一步調查發現，即使在優衣庫公司內部，也找不到任何這件T恤的存貨，主持人田浩二對這件罕見的「寶物」欣喜若狂，說：「我帶來了1件令人難以置信的東西。」他個人估價為10萬日圓（約新台幣2萬），最後成交價高達50萬日圓，遠遠超出預期，錄音室裡頓時響起熱烈的掌聲，委託人也興奮地揮舞著拳頭。

負責鑑定的「SEVENSTAR CLOTHING」社長渡邊秀林評論道：「這是1件極其罕見且獨特的物品，象徵著優衣庫的誕生。」他補充道：「如果優衣庫未來要舉辦展覽或紀念館，這件物品放在正門前展示也毫不違和，如果優衣庫或創始人柳井正想要收藏它，也並不奇怪。

