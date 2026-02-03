台積電入列！外媒曝客製化AI晶片熱潮的「兩大贏家」

台積電預計2026年第一季營收將在346億美元至358億美元之間。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美媒報導，博通和台積電正成為客製化人工智慧晶片熱潮的主要受益者，與輝達在人工智慧基礎設施市場的持續主導地位一起，從中獲取價值。

247wallst報導指出，博通剛剛公佈2026財年第一季業績，營收達180.2億美元，年增28%，其中人工智慧半導體營收飆升74%。該公司預計，在客製化人工智慧加速器和乙太網路人工智慧交換器的推動下，2026財年第一季人工智慧半導體營收將年增一倍，達到82億美元。

博通最近一個季度的獲利成長高達188%，毛利率穩定在68%左右，這使其在超大規模資料中心建構專有晶片架構的過程中展現出卓越的定價能力。

台積電作為製造支柱的作用同樣至關重要。這家晶圓代工巨頭公佈了2025財年第四季財報，營收達337.3億美元，年增20.5%，其中77%的晶圓收入來自先進的7奈米及以下製程。台積電3奈米製程佔晶圓營收的28%，5奈米製程佔35%，反映出市場對尖端人工智慧晶片製造的強勁需求。台積電45%的利潤率和54%的營業利益率也凸顯了服務人工智慧基礎建設的獲利能力。

定制晶片的趨勢代表著一種戰略轉變。 Alphabet、亞馬遜和Meta Platforms等公司不再僅依賴輝達的現成GPU，而是設計針對其特定工作負載優化的專用加速器。這為博通等晶片設計公司和台積電等先進製造商創造了持續的需求。

台積電預計2026年第一季營收將在346億美元至358億美元之間，博通則預計為191億美元。隨著人工智慧基礎設施支出加速成長，這兩家公司都有望佔據日益增長的市場份額。客製化晶片的蓬勃發展並不會取代輝達的統治地位，但它正在創造新的收入來源，惠及整個半導體生態系統。

