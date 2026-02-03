這國頂級實力櫻桃來了！價格漂亮品質好 不是智利櫻桃

經銷商指出，本週櫻桃供應非常充足。南澳櫻桃正與維多利亞州的櫻桃直接競爭，供應強勁，品質優良。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，南澳洲的櫻桃晚季出產優質果實，價格實惠。阿德萊德山種植的櫻桃品種在12月至1月間開始採摘，今年並延長了市場供應期。

每年11月到隔年2月，是澳洲櫻桃最甜、最新鮮的季節。這段時間不但價格最漂亮、品質最好，也是台灣人最愛的「送禮水果」之一。

南澳洲農產品行銷和傳播商表示：去年聖誕節後的陽光對櫻桃成熟至關重要，往年收穫期間的降雨會影響櫻桃的品質，但今年種植戶們很幸運地避開了降雨。

傳統上，櫻桃是澳洲聖誕餐桌上的主角，但由於產季推遲，需求高峰期也隨之改變。

廠商表示，由於供應高峰集中在1月份，聖誕節後的需求較為疲軟。不過，消費者現在可以以更具競爭力的價格買到優質櫻桃，非常適合用來豐富夏季菜單。

經銷商指出，本週櫻桃供應非常充足。南澳櫻桃正與維多利亞州的櫻桃直接競爭，供應強勁，品質優良。果農正在收穫一個又大又甜的果實；今年最好的櫻桃幾乎都已經上架了。

春季陰雨天氣不僅影響了櫻桃的生長，也減緩了該地區所有核果的生長速度。儘管如此，整體產量和最終品質仍預示著良好的商業前景，並為夏季消費提供了額外的動力。

台灣網路販售的澳洲Tasmania空運櫻桃30mm原裝2kg價格約2688元。

台灣好市多也有販售紐澳櫻桃，根據內行人分享專業的空運指南，指出若想追求「超頂」口感，建議鎖定即將在1月中旬接力登場的澳洲Lapin櫻桃特定品種。

不少老饕指出，真正具備「頂級」實力的是即將到來的澳洲櫻桃。網友留言直指：「澳洲的比較甜」、「坐等1月中澳洲塔斯的Kordia」。根據這份專業指南，1月中至1月底正是澳洲Kordia品種的產季，其果實深紅、甜度極高且口感紮實。

