台達電強化交通事業 高功率直流快充攻入歐洲市場

台達電在歐洲市場推出 350kW 高功率直流快充設備，正式切入當地高功率充電市場。（台達電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）持續精進旗下交通事業，管理層看好隨著歐洲電動車與商用車電動化進程加快，充電基礎建設升級需求持續浮現，在歐洲市場推出350kW高功率直流快充設備（HPC 350），正式切入當地高功率充電市場，搶攻充電基礎建設升級商機。

台達電觀察，歐洲近年電動巴士、卡車與車隊型電動車數量快速增加，單一充電站不僅須兼顧充電速度，也需提升場站使用效率，特別是在高速公路、物流車隊與重型車應用場景中，高功率直流快充設備逐步成為營運端的關鍵配置。旗下高功率快充採獨立電力櫃設計，可支援雙車同時充電，並透過液冷線纜提供最高 500A 穩定電流輸出。

台達電認為，在歐洲市場，充電設備的競爭不僅止於功率規格，能源調度能力成為另一項關鍵指標。旗下高功率快充有能力支援動態負載管理與後端系統整合，依據即時用電狀況分配功率，協助營運商在電網受限情況下維持場站穩定運作，同時兼顧充電效率與電力使用平衡，符合高週轉率與長時間高功率輸出的實際營運需求，適用於高速公路服務區、物流中心與大型充電場站。

此外，有鑑於歐洲各國對充電設備的法規與商業化要求日趨嚴謹，透明計量與支付機制逐步成為市場標準。因此，台達電進一步提供客戶選配符合歐盟規範的計量與支付模組，協助營運商因應各國法規差異，降低導入與後續營運風險，提升場站商業化彈性。

台達電強調，隨著歐洲充電基礎建設朝向高功率、智慧化方向發展，市場對於可調度、可擴充且符合法規的充電設備需求明顯升溫。此次高功率直流快充產品正式導入歐洲市場，顯示集團持續以電力管理與系統整合優勢，深化在電動交通與智慧能源領域的布局，並把握歐洲充電基礎建設升級帶來的成長商機。

