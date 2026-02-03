美媒揭川普擔心被孤立 貿易夥伴各自趕進度、看破他反覆無常

美聯社報導，為了躲避川普反覆無常的怒火，美國的貿易夥伴彼此各自搶先達成協議。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週一（2日）宣布與印度達成貿易協議，此前不久，歐洲也與新德里達成了貿易協議，這表明華府不願被其全球競爭對手超越貿易合作進度。

CNBC報導，美國達成這項協議之前，歐盟和印度、中國和加拿大等全球貿易夥伴自新年以來都已簽署了自己的貿易協定，這使得一向熱衷於對貿易夥伴徵收懲罰性關稅的美國顯得孤立無援。

美聯社則報導，為了躲避川普反覆無常的怒火，美國的貿易夥伴彼此各自搶先達成協議。為了擺脫對日益奉行貿易保護主義的美國的依賴，美國的貿易夥伴們正在彼此達成協議，有時甚至不惜擱置舊怨。各國央行和全球投資者紛紛拋售美元，買入黃金。這些措施加在一起，可能會削弱美國的影響力。

去年夏天和秋天，川普以對進口商品徵收懲罰性關稅相威脅，強迫歐盟、日本、韓國和其他貿易夥伴接受不平衡的貿易協議，並承諾在美國進行大規模投資。但他們發現，與川普達成的協議根本不是協議。

這位反覆無常的川普不斷尋找理由，對那些自認為已經做出足夠讓步以滿足他要求的貿易夥伴徵收新的關稅。

迄今為止最引人注目的協議是上周宣布的歐盟27國與印度（全球成長最快的主要經濟體）之間的合作協議。雙方談判代表為此努力了近20年才最終達成協議。

分析人士曾表示，這些協議，特別是歐盟與印度的協議，可能會點燃美國與印度陷入僵局的貿易協定的導火線，但這一進程比大多數人預期的要快得多。

川普週一在真相Truth Social網站上宣布，美國將把對印度的主要關稅從25%降至18%。他也表示，華府還將取消去年夏天為報復印度購買俄羅斯石油而對新德里加徵的25%關稅。

川普在真相社交媒體平台上發文稱，印度將停止購買俄羅斯石油，並將購買超過5000億美元的美國能源、技術、農產品、煤炭和許多​​其他產品，並取消與美國的貿易壁壘。目前尚無官方聲明與川普的言論同時發布。

印度總理莫迪週一在X上發文證實了與美國的最新協議已經達成，他表示，很高興印度製造的產品現在將享受18%的關稅減免，並感謝川普的領導。

雖然有關該交易的官方細節仍然很少，但該協議被視為對雙方都有利的「雙贏」之舉。美印協議的迅速達成引起了分析人士的關注，因為就在一周前，具有「里程碑意義」的歐盟-印度自由貿易協定（FTA）剛剛達成。

根據自由貿易協定，各區域大國集團同意將彼此一系列進口商品的關稅降至幾乎為零，但雙方也表示，該協定將分階段實施，歷時數年。儘管如此，雙方仍將這項經過數十年談判達成的協議譽為「所有協議之母」。

亞洲協會政策研究所南亞計畫主任法爾瓦·阿默週二評論說，美印協議的達成「很有意思，因為該協議緊隨歐盟自由貿易協定之後」。他在電子郵件評論中說道，「儘管印美貿易談判已經進行了一段時間，但與歐盟達成的協議可能促使美國加快推進談判。然而，最終促成協議達成的，還是我們從一開始就強調的領導層層面的溝通」。

