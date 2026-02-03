光林智能強化生態照明領域 導入全台12處生態場域

金海濤說，光林智能未來將持續以「把政策與研究，做進公共系統」作為營運核心。（光林智能提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠光寶科（2301）持續精進智慧城市領域，旗下光林智能（LEOTEK）出席由台灣永續能源研究基金會主辦的「2026 永續會展公私協力交流會」，總經理暨永續長金海濤表示，在全球城市加速推動淨零轉型的趨勢之下，公司生態照明技術已於全台累計12處生態敏感場域落地實踐。

金海濤指出，城市減碳不應僅聚焦於高門檻產業，而應從每天持續運作、具備高度規模化潛力的公共系統「照明與交通」著手。過往政策與實務經驗顯示，與道路照明與交通號誌系統具備穩定且可擴展的節能與減碳效益，適合以系統化方式推動長期改善。

金海濤進一步說明，公共照明的減碳並非單一設備汰換，而是必須從設計階段即納入智慧控制、光效提升、結構減重與整體系統設計，將減碳設計進公共系統中，才能在確保夜間安全與使用品質的同時，兼顧能源效率與長期運作。

金海濤提到，光林智能透過ECOridge生態照明技術，結合智慧物聯網（AIoT）、光學與生物學，兼顧減少藍光、精準照明、降低光害與夜間安全，並呼應林業及自然保育署推動的「國土生態綠網」政策方向，推動「光曜台灣：友善光環境」計畫。

金海濤觀察，這項技術的落地範圍涵蓋大雪山、八仙山國家森林遊樂區及馬祖雌光螢保育區等示範場域，並取得林業及自然保育署核發的「自然碳匯與生物多樣性專案成果證明」，符合《昆明－蒙特婁全球生物多樣性框架（GBF）》目標 4 與聯合國永續發展目標（SDGs）目標 15。

在智慧交通領域，金海濤也公開旗下AI號誌系統的實務成果，透過高度整合的系統設計，將路口從傳統設備堆疊，轉化為可維運、可管理的公共系統，有效提升通行效率與行人安全，同時降低施工與維運負擔，協助城市建立可持續的交通運作機制。

金海濤說，光林智能未來將持續以「把政策與研究，做進公共系統」為核心，透過照明、交通與系統整合，協助政府與社會推動可落地、可維運的公共基礎建設，讓減碳從政策方向，落實為城市每天運作的公共系統。

