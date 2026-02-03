永達保經2026年挑戰新契約保費60億元

永達保經董事長吳文永。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕面對金融環境轉型與超高齡化社會的挑戰，永達保經憑藉精準的退休保險規畫與高資產配置定位，2025年新契約保費收入達39億元。展望2026年，永達保經今宣布，啟動全面成長策略，以「人才倍增」與「MDRT菁英獎勵」為核心，新契約保費挑戰60億元。

深耕兩岸保險市場的永達董事長吳文永表示，受惠於AI浪潮，台灣民間財富實力驚人，股市漲、房價漲，銀行與保險業績也很旺，代表台灣真的很有錢。他預測，台灣這波好勢頭再旺10年沒問題，因為全球科技大廠都在台灣搶地設廠，這股「紅利」可望繼續支撐保險市場成長，他看好投資型保單和分紅保單仍是市場主流。

請繼續往下閱讀...

另一方面，中國保險市場則相當低迷，加上政策調整壓抑業務員佣金，永達不得不打破25年不裁員的原則，實施人力縮減策略以求生存。吳文永說，在此艱困局勢下，去年中國市場獲利仍達1億元人民幣，實屬難能可貴。

永達保經2025年營業收入達新台幣25.79億元，13個月保單繼續率穩定維持在97%。同時，在人才培育上，百萬圓桌（MDRT）會員達310位，累計終身會員人數高達112人。

為解決業界長久以來「孤兒保單」，永達保經更長期推動接續服務機制，近年保戶服務滿意度穩定維持在97%至98%。2025年接續服務機制更創下4.13億元新契約保費佳績，件均保費高達近33萬元。

2026年永達保經除了挑戰60億元新契約保費，也目標MDRT會員350位，營業收入30.18億元，13個月保單繼續率98%。而預計2027年落成啟用「永達承德大樓」是保經業唯一自建的企業大樓，設有VVIP 專屬樓層，將作為卓越人才基地。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法