7樣Costco商品連鐵粉都勸退「最好跳過」 這款雞胸肉、牛排被點名

〔財經頻道／綜合報導〕Costco以超值價格、免費試吃聞名，但並不是每一樣商品都能成為贏家。美媒報導，對Costco的死忠粉絲來說，這家倉儲賣場幾乎從不犯錯，然而，確實有一些商品，連最忠實的Costco會員都拒絕購買，而且還會直接勸你別碰。

1.科克蘭龍舌蘭酒：一般來說，Costco的酒類堪稱寶庫，但這款科克蘭Blanco 龍舌蘭酒，最近卻因「不實標示」惹上麻煩，甚至引發集體訴訟。在訴訟仍進行、品質疑慮未解的情況下，這款酒目前看來還是避開為妙。

2.汽水：逛過Costco Reddit討論區的人會發現，不少會員選擇不在Costco買汽水，即使美食街已經從百事可樂改成可口可樂。原因很簡單：價格不划算。有會員直言「價格比我平常在超市特價時還貴。」

3.豆類：多數Costco會員認為，豆類在這裡賣得偏貴。有網友表示，當地的國際超市不僅豆子更大包，還更便宜；也有人替Costco緩頰，認為它賣的是品質不是最低價。但無論乾豆或罐頭豆，都被認為沒有價格優勢，甚至有機豆在其他通路還更便宜。

4.已切好的牛排：受過正統訓練的主廚、YouTube頻道Butcher Wizard經營者Brad Baych曾分享他不會在Costco買的商品，其中就包括已切好的牛排。原因在於，這些牛排多為「機械嫩化」（又稱刀片嫩化）處理。這種方式可能影響口感，讓肉質變得偏軟、甚至有點糊。許多牛排愛好者因此選擇避開，寧願買未加工的原切肉。

5.科克蘭煙燻手撕豬肉：在Reddit上，對這款商品的不滿相當強烈。有會員表示「我超愛吃手撕豬肉，看到就會點，但這款根本不像手撕豬肉，頂多算是切碎豬肉，而且不好吃。」還有人形容它油膩、脂肪過多、肉塊過大，煙燻味又太重，反而不適合搭配BBQ醬，整體評價相當慘烈。

6.雞胸肉：如果你沒聽過「木質雞胸（woody chicken）」這個詞，那你真的很幸運。木質雞胸指的是雞胸肉纖維異常硬化，口感又乾又韌，怎麼煮都救不回來。這種問題與雞隻快速生長有關，而不少Costco會員表示，曾多次在該款雞胸肉中踩雷，從此拒買。有人甚至反映，雞胸肉當天買回家就出現異味，讓人完全不敢再信任。

7.香蕉：Costco的香蕉幾乎沒什麼好評，最大問題是不會熟。許多會員表示，香蕉一直保持青綠，接著直接腐爛，根本沒有能吃的成熟期。有網友氣到專門開討論串抱怨，最後只能整把丟掉。也有會員無奈表示「我會在 Costco 買一整加侖的美乃滋，但香蕉？真的不行。」

（提醒您，未滿十八歲請勿飲酒．禁止酒駕．飲酒過量、有害健康）

