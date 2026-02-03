股東檢舉中工重訊不實？金管會：基於職權在查證中

位於新北市土城廠辦建案「中工雲宇宙AI園區」，一筆高達75億元的不動產交易，因為訊揭露前後出現落差、遭指控涉及揭露不實。圖為「中工雲宇宙AI園區」外觀照。（中工提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕中華工程（2515）有小股東向金管會證期局及台灣證券交易所具名檢舉，位於新北市土城廠辦建案「中工雲宇宙AI園區」，一筆高達75億元的不動產交易，因為訊揭露前後出現落差、遭指控涉及揭露不實。對此，金管會今天證實，已經收到檢舉函，證交所已基於職權在查證中。

今年股東會將改選董事的中工，爆出經營權之爭，有小股東檢舉重訊爭議，要求保障股東權益！

回顧過去，2023年10月12日，中工公告與鴻海集團子公司鴻運科簽署「中工雲宇宙AI園區」房屋及車位預購意向書，預計交易交額為75億元，鴻運科同日也發布公告；不過，公開資訊觀測站揭露查不到相關登錄資料，實價登錄也沒有相關資料，有小股東質疑，資訊揭露有落差，因此，向金管會證期局、證交所檢舉。

對此，證期局副局長黃厚銘回應，上市櫃企業發布重訊，證交所與櫃買中心都會依相關規定辦理；至於相關檢舉案件，黃厚銘表示，金管會有收到檢舉案，不過，證交所已基於職權在查證中；詳細內容與細節情況，金管會基於權職，必須予以保密，無法對外透露。

