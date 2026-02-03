買了恐後悔！6款熱門SUV被點名「最好別買」 2款日系車上榜

美媒報導，6款售價低於5萬美元的全新SUV，買了可能會後悔。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕購買新車是一項重大的財務承諾，甚至可能讓你背上多年車貸、為還債傷腦筋。美國財經媒體報導，檢視了多款熱門SUV，整理出6款售價5萬美元（約新台幣157萬元）以下、你可能最好避開的新車型，遠離以下這些選項，或許能幫你少走冤枉路。

1.2026年Chevrolet Trax：全新Chevrolet Trax以親民價格看似相當吸引人，但在下訂前，務必先看看美國公路安全保險協會（IIHS）的安全評等。IIHS在「中度正面偏撞」測試中，給Trax最低等級「差（Poor）」。側撞僅獲「可接受（Acceptable）」，只有小重疊正面撞擊測試拿到「良好（Good）」。報導指，Trax的內裝寬敞舒適、行路感受平順，確實有加分效果，但一旦發生事故，你很可能立刻後悔選了這款低價SUV。

2.2026年Subaru Outback：2026年款Subaru Outback經過令人期待的重新設計，但不少駕駛仍感到失望。常見抱怨包括標準引擎動力不足、沒有油電混合版本，以及經典的「升高旅行車」外型已不復存在。

3.2026年Jeep Wrangler：如果你熱愛越野，2026年Jeep Wrangler或許有吸引力；但對多數人來說，這是一款不實用、表現平平的SUV。它為越野而生的設計，反而在一般道路上成為缺點。常見問題包括科技系統不穩定、乘坐舒適度不佳，以及可靠度爭議。

4.2026年Nissan Pathfinder：引擎反應遲鈍、前座舒適度不足，加上行李廂空間有限，削弱了這款原本還不錯的三排座SUV表現。Pathfinder從未成為同級距領先者，雖然價格具有吸引力，但若追求更高CP值，Kia Telluride 或 Honda Pilot 會是更好的選擇。

5.2026年Toyota 4Runner：根據Edmunds評測，2026年4Runner後座空間狹窄、行路品質普通，整體評分僅6.2分（滿分10分）。IIHS 的最新測試也顯示，4Runner 的頭燈安全表現僅獲「差（Poor）」評級。

6.2025年Cadillac XT6：高昂售價讓人難以保留更多現金，不過XT6的外型設計相當有質感，車室寬敞且安靜，視覺上確實討喜。但安全評等卻令人困惑。IIHS對XT6的中度正面偏撞與側撞測試皆給予「差（Poor）」評價；頭燈為「可接受」，行人防撞系統則僅獲「普通（Marginal）」。

