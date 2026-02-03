信邦1月營收創14月新高 今年出貨逐季增溫

信邦看好客戶端需求回穩，第一季出貨表現將優於去年第四季。（信邦提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子零組件廠信邦（3023）1月營收28.07億元，月增6.74%、年增1.74%，創14個月新高。展望2026年，管理層看好客戶端需求回穩，第一季出貨表現將優於去年第四季，伴隨著各個產業需求增溫，以及新產品陸續投產，今年出貨目標預計將呈逐季增溫趨勢。

信邦指出，1月合併營收較去年12月成長6.74%，主要受惠於去年盤點出貨遞延，以及2月農曆假期提前出貨等時間性差異影響；而比去年1月成長1.74%，主要是因為工業應用產業受惠於全球半導體設備需求擴張及智慧製造自動化升級潮，繼2024年11月之後，營收首度重返 28 億元大關。

信邦觀察，旗下醫療產業1月出貨月增14.49%、年增4.8%，汽車產業月減6.66%、年增8.89%，綠能產業月增9.08%、年減16.18%，工業應用月增15.72%、年增7.59%，通訊及電子週邊月增3.17%、年增9.88%。

若以各項產品類別銷售比重來看，連接線組生產銷售佔合併營收72.38%，連接器及零組件銷售佔27.62%；銷售分佈方面，工業應用產業佔合併營收30.73%，綠能產業21.71%，通訊及電子周邊產業19.64%，汽車產業佔19.25%，醫療及健康照護產業佔8.67%。

